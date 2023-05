SM – Verona-Inter, Inzaghi ha deciso: panchina per Lukaku, gioca Dzeko. E con la Roma…

Contro il Verona, l'Inter punta alla terza vittoria di fila: in attacco torna titolare Dzeko, a riposo contro la Lazio

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, contro il Verona al Bentegodi tornerà Edin Dzeko. Il bosniaco è rimasto in panchina per tutti i 90' contro la Lazio e vuole sbloccarsi in campionato, dato che l'ultimo gol risale al 4 gennaio contro il Napoli.

Lukaku, secondo Sport Mediaset, tornerà a sedersi in panchina per poi giocare molto probabilmente all'Olimpico contro la Roma nel weekend assieme a Correa. Secondo i piani attuali di Inzaghi, infatti, sarà Edin Dzeko ad affiancare Lautaro Martinez nell'Euroderby di Champions di mercoledì prossimo a meno che il campo non dia altre indicazioni nei prossimi giorni.

Contro il Verona tornerà De Vrij dal 1' così da far rifiatare Acerbi, protagonista in negativo contro la Lazio mentre a centrocampo spazio nuovamente a Calhanoglu in cabina di regia.