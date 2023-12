Zazzaroni: “Var introdotto anche per fermare la Juve”. Rissa con Biasin a Pressing

Zazzaroni: "Ho detto anche. Ho detto anche"

Biasin: "Tu attacchi i social ma stai facendo un servizio molto peggiore di quello dei social. Non sta né in cielo né in terra quello che stai dicendo"

Zazzaroni: "Ho detto anche per questo. La sperimentazione l'abbiamo fatta noi zio cantante. Con Tavecchio"

Biasin: "Per fermare la Juve? Ma cosa dici?"

Zazzaroni: "Oh ma non capisci una minchia. Anche, ho detto anche. C'era anche questo elemento. Poi l'Ifab non è che sta a pensare alla Juve"

Biasin: "Stai dicendo una cosa proprio bella per il mondo dello sport. Complimenti. E non è vero quello che dici"

Zazzaroni: "L'ha detto Massimo Mauro 100 volte. E io l'ho sempre sostenuto. Ho detto anche. Non mettermi in bocca cose che non dico. Ne dico di stronzate ma non sempre"

Biasin: "Non c'è bisogno di metterti in bocca niente, hai detto tutto da solo. Il Var è stato introdotto anche per fermare la Juventus. Complimenti davvero"

