Inter, rinviata l’udienza per la causa intentata a Zhang da China Construction Bank

Era prevista per oggi l'udienza presso il Tribunale di Milano per la causa intentata da China Construction Bank a Steven Zhang per il mancato pagamento di un debito da oltre 300 milioni di euro nei confronti del ramo asiatico della banca. "Quest’ultima ha intentato causa contro Zhang, oltre che a Milano dove chiedono l’annullamento della delibera con cui l’Inter ha dato il via libera a non versare lo stipendio allo stesso Zhang, a Hong Kong e negli Stati Uniti", sottolinea Calcio e Finanza.