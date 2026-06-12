La Turchia fa il suo esordio ai Mondiali 2026 domenica 14 quando alle 6.00 affronterà l'Australia. Gran parte delle speranze della nazionale di Vincenzo Montella passano inevitabilmente dai piedi di Hakan Calhanoglu. Il capitano turco arriva all'appuntamento da leader tecnico e carismatico della squadra dopo una stagione da incorniciare con la maglia nerazzurra.
COMPARAZIONE QUOTE
Pronostico Mondiale 2026, Turchia all’esordio: Calhanoglu stuzzica tra gol e assist
Australia-Turchia, marcatore Calhanoglu
Anche i bookmaker puntano forte sul numero 10 dell'Inter. Le quote relative a un suo gol o a una partecipazione diretta alle reti della Turchia sono tra le più giocate dagli scommettitori, complice il suo ruolo da rigorista e uomo chiave sui calci piazzati. La rete di Calhanoglu è quotata a 4.50 dagli operatori di Snai, a 3.85 da Betsson mentre gli analisti di William Hill propongono una quota di 3.49 e i bookie di Stake a 3.10.
Australia-Turchia, assist Calhanoglu
Per chi cerca una giocata ad alto coefficiente, l'accoppiata "Calhanoglu-assistman" rappresenta una delle opzioni più intriganti dell'esordio turco. Con la squadra di Montella favorita per partire con il piede giusto e con il centrocampista nerazzurro al centro di ogni manovra offensiva, i riflettori sono tutti puntati sul suo talento. L'assist di Calhanoglu è quotato a 5.75 dagli operatori di Betsson, a 5.18 da William Hill, a 4.50 dagli esperti di Stake e a 3.75 da Snai.
Australia-Turchia, probabili formazioni—
TURCHIA (4-2-3-1): Cakir; Celik, Bardakci, Demiral, Kadioglu; Yuksek, Calhanoglu; Yilmaz, Arda Guler, Yildiz; Akturkoglu. Ct. Montella.
AUSTRALIA (5-4-1): Ryan; Italiano, Degenek, Souttar, Circati, Bos; Metcalfe, Devlin, O'Neill, Irankunda; Touré. Ct. Popovic
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