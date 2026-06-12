Pronostico Mondiale 2026, Turchia all’esordio: Calhanoglu stuzzica tra gol e assist

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Anche i bookmaker puntano forte sul numero 10 dell'Inter. Le quote relative a un suo gol o a una partecipazione diretta alle reti della Turchia sono tra le più giocate dagli scommettitori, complice il suo ruolo da rigorista e uomo chiave sui calci piazzati. La rete di Calhanoglu è quotata a 4.50 dagli operatori di Snai, a 3.85 da Betsson mentre gli analisti di William Hill propongono una quota di 3.49 e i bookie di Stake a 3.10.