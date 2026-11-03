La Champions League entra nel vivo con la quarta giornata della League Phase, in programma tra martedì 3 e mercoledì 4 novembre. Diciotto partite che promettono spettacolo, con una classifica ancora tutta da definire e i primi equilibri europei che cominciano a delinearsi. Le grandi favorite cercano punti pesanti per consolidare la propria posizione nelle prime otto, mentre chi ha faticato nelle prime tre giornate è chiamato a cambiare passo per non complicare la corsa alla qualificazione. Il programma propone incroci di grande fascino, a cominciare da Atletico Madrid-Bayern Monaco, Barcellona-Aston Villa e Manchester United-Roma, senza dimenticare Villarreal-PSG e Fenerbahce-Liverpool.

Riflettori accesi anche sulle italiane, con l'Inter impegnata a Rotterdam contro il Feyenoord, il Napoli atteso dalla trasferta sul campo del Porto e il Como di scena contro il Lens. Tra sfide equilibrate, trasferte insidiose e possibili sorprese, il quarto turno offre numerosi spunti per analizzare i diversi mercati delle scommesse. Nella nostra schedina Champions League della 4ª giornata prendiamo in esame alcune delle partite più interessanti, confrontando le quote dei principali operatori e valutando i possibili esiti sulla base del rendimento recente delle squadre, delle caratteristiche tattiche e del peso della posta in palio.

Schedina n1

SCHEDINA n1 Manchester United-Roma 2 2.95 2.95 2.96 Villareal-PSG 2 1.73 1.73 1.73 Barcellona-Aston Villa 1 1.28 1.26 1.28 Bodo Glimt-Lille X 4.25 4.20 4.20 Comparazione quota totale 0.00 0.00 0.00 Vincita potenziale scommettendo € 0.00 0.00 0.00 PIÙ INFO PIÙ INFO PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

La prima schedina della quarta giornata di Champions League propone quattro incontri con esiti differenti. Si parte da Manchester United-Roma, con il successo esterno dei giallorossi quotato 2.95 da StarVegas e Netwin e 2.96 da Vincitu. Riflettori accesi anche su Villarreal-PSG, con la vittoria dei francesi proposta a 1.73 da tutti e tre gli operatori. Più contenute le valutazioni per il segno 1 di Barcellona-Aston Villa, disponibile a 1.28 da StarVegas e Vincitu e a 1.26 da Netwin. A completare la selezione è il pareggio tra Bodo/Glimt e Lille, l'esito con la quota più elevata della combinazione: 4.25 da StarVegas e 4.20 da Netwin e Vincitu. Quattro pronostici che comprendono successi esterni, una vittoria casalinga e un pareggio, con valutazioni differenti da parte dei bookmaker.

Schedina n2

Comparazione Quote AEK Atene-Real Madrid 2 1.25 1.24 1.24 Porto-Napoli 2 3.60 3.75 3.65 Lens-Como 1 3.00 3.05 3.05 PSV-Club Bruges X 4.10 4.25 4.10 Comparazione quota totale 0.00 0.00 0.00 Vincita potenziale scommettendo € 0.00 0.00 0.00 PIÙ INFO PIÙ INFO PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

La seconda schedina si concentra sugli incontri di mercoledì 4 novembre, con particolare attenzione alle trasferte di Real Madrid e Napoli. Il successo dei Blancos sul campo dell'AEK Atene è proposto a 1.25 da StarVegas e 1.24 da Netwin e Vincitu, mentre decisamente più alta è la quota per la vittoria del Napoli in casa del Porto: 3.60 da StarVegas, 3.75 da Netwin e 3.65 da Vincitu. Spazio anche al confronto tra Lens e Como, con il segno 1 dei francesi valutato 3.00 da StarVegas e 3.05 da Netwin e Vincitu. Chiude la selezione PSV-Club Brugge, sfida per la quale viene preso in considerazione il pareggio, quotato 4.10 da StarVegas e Vincitu e 4.25 da Netwin. Una combinazione che presenta diversi esiti dall'elevata remunerazione potenziale, ma anche un grado di incertezza significativo, soprattutto nelle trasferte e negli incontri più equilibrati.