Bonny protagonista contro l’Ecuador? Le quote su gol e assist accendono l’interesse

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Mercato marcatore, Ange-Yoan Bonny si presenta come una delle opzioni più interessanti dell'attacco ivoriano contro l'Ecuador. L'attaccante, reduce da una stagione di crescita importante con l'Inter, ha nelle sue caratteristiche fisicità e presenza in area, elementi che potrebbero rivelarsi decisivi contro una difesa aggressiva come quella sudamericana. Sul fronte quote, le valutazioni più generosa sono quelle di Marathonbet e StarCasino Bet, che propongono il gol di Bonny a 4.70, davanti al 4.50 offerto da GoldBet e AdmiralBet.