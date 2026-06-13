Prima avventura mondiale per Ange-Yoan Bonny che con la Costa d'Avorio affornterà l'Ecuador nella gara d'esordio lunedi 15 giugno al Lincoln Financial Field di Philadelphia. Per l'attaccante nerazzurro la grande occasione di mettersi in mostra in un palcoscenico prestigioso e cercare - perchè no - di seguire le orme di illustri predecessori che hanno vestito la maglia della Costa d'Avorio.
COMPARAZIONE QUOTE
Bonny protagonista contro l’Ecuador? Le quote su gol e assist accendono l’interesse
Costa d'Avorio-Ecuador, marcatore Bonny
Mercato marcatore, Ange-Yoan Bonny si presenta come una delle opzioni più interessanti dell'attacco ivoriano contro l'Ecuador. L'attaccante, reduce da una stagione di crescita importante con l'Inter, ha nelle sue caratteristiche fisicità e presenza in area, elementi che potrebbero rivelarsi decisivi contro una difesa aggressiva come quella sudamericana. Sul fronte quote, le valutazioni più generosa sono quelle di Marathonbet e StarCasino Bet, che propongono il gol di Bonny a 4.70, davanti al 4.50 offerto da GoldBet e AdmiralBet.
Costa d'Avorio-Ecuador, assist Bonny
Anche il mercato assist propone una quota interessante su Ange-Yoan Bonny, attaccante che, oltre alle doti realizzative, sta mostrando una crescente capacità di dialogare con i compagni e creare occasioni. In ottica comparazione quote, la valutazione più elevata è pari a 8.50, proposta da AdmiralBet, Marathonbet e StarCasino Bet, mentre GoldBet propone una quota pari 7.00.
Costa d'Avorio-Ecuador, dove vedere la sfida in tv—
Costa d’Avorio-Ecuador è una delle partite della prima giornata del Gruppo E dei Mondiali 2026. La gara si gioca lunedì 15 giugno alle 01:00 italiane al Philadelphia Stadium e sarà visibile su DAZN in diretta streaming.
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