fcinter1908 pronostici Bonny protagonista contro l’Ecuador? Le quote su gol e assist accendono l’interesse

COMPARAZIONE QUOTE

Bonny protagonista contro l’Ecuador? Le quote su gol e assist accendono l’interesse

Bonny protagonista contro l’Ecuador? Le quote su gol e assist accendono l’interesse - immagine 1
L'attaccante della Costa d'Avorio può lasciare il segno contro l'Ecuador sia come finalizzatore sia come uomo assist
Giovanni Montopoli Direttore 

Prima avventura mondiale per Ange-Yoan Bonny che con la Costa d'Avorio affornterà l'Ecuador nella gara d'esordio lunedi 15 giugno al Lincoln Financial Field di Philadelphia. Per l'attaccante nerazzurro la grande occasione di mettersi in mostra in un palcoscenico prestigioso e cercare - perchè no - di seguire le orme di illustri predecessori che hanno vestito la maglia della Costa d'Avorio.

Costa d'Avorio-Ecuador, marcatore Bonny

COMPARAZIONE QUOTE COSTA D'AVORIO-ECUADOR MARCATORE BONNY
4.50
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4.70
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Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Mercato marcatore, Ange-Yoan Bonny si presenta come una delle opzioni più interessanti dell'attacco ivoriano contro l'Ecuador. L'attaccante, reduce da una stagione di crescita importante con l'Inter, ha nelle sue caratteristiche fisicità e presenza in area, elementi che potrebbero rivelarsi decisivi contro una difesa aggressiva come quella sudamericana. Sul fronte quote, le valutazioni più generosa sono quelle di Marathonbet e StarCasino Bet, che propongono il gol di Bonny a 4.70, davanti al 4.50 offerto da GoldBet e AdmiralBet.

Costa d'Avorio-Ecuador, assist Bonny

COMPARAZIONE QUOTE COSTA D'AVORIO-ECUADOR ASSIST BONNY
7.00
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8.50
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8.50
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8.50
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Anche il mercato assist propone una quota interessante su Ange-Yoan Bonny, attaccante che, oltre alle doti realizzative, sta mostrando una crescente capacità di dialogare con i compagni e creare occasioni. In ottica comparazione quote, la valutazione più elevata è pari a 8.50, proposta da AdmiralBet, Marathonbet e StarCasino Bet, mentre GoldBet propone una quota pari 7.00.

Costa d'Avorio-Ecuador, dove vedere la sfida in tv

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Costa d’Avorio-Ecuador è una delle partite della prima giornata del Gruppo E dei Mondiali 2026. La gara si gioca lunedì 15 giugno alle 01:00 italiane al Philadelphia Stadium e sarà visibile su DAZN in diretta streaming.

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