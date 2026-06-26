Croazia-Ghana chiude il cammino del Gruppo L dei Mondiali 2026 con una sfida dal peso specifico enorme. Da una parte la Croazia, chiamata a dare continuità al successo contro Panama dopo il ko all’esordio con l’Inghilterra; dall’altra un Ghana solido, ancora imbattuto dopo la vittoria iniziale e il pareggio contro gli inglesi.
COMPARAZIONE QUOTE
Croazia-Ghana, Sucic uomo chiave: assist e cartellino nel mirino delle quote
Croazia-Ghana, assist Petar Sucic
Il mercato relativo all’assist di Petar Sucic in Croazia-Ghana presenta valutazioni piuttosto allineate, ma con qualche differenza interessante in ottica comparazione quote. William Hill propone l’opzione a 4.95, PokerStars sale a 5.12, mentre Marathon e Vincitu si attestano entrambe a 5.50, che al momento rappresenta la quota più alta tra quelle prese in esame.
Croazia-Ghana, ammonito Petar Sucic
Sul mercato relativo all’ammonizione di Petar Sucic in Croazia-Ghana emergono quote piuttosto raccolte, segnale di un’eventualità considerata credibile dai bookmaker. William Hill propone l’opzione a 4.42, Marathon e Vincitu si posizionano entrambe a 4.60, mentre PokerStars offre la quota più alta del gruppo a 5.12.
Croazia-Ghana, dove vedere la partita in TV—
La partita si giocherà sabato 27 giugno alle 23:00. La diretta dell’incontro sarà disponibile in esclusiva su DAZN.
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