fcinter1908 pronostici Croazia-Ghana, Sucic uomo chiave: assist e cartellino nel mirino delle quote

COMPARAZIONE QUOTE

Croazia-Ghana, Sucic uomo chiave: assist e cartellino nel mirino delle quote

Croazia-Ghana, Sucic uomo chiave: assist e cartellino nel mirino delle quote - immagine 1
Croazia-Ghana chiude il Gruppo L dei Mondiali 2026 con una sfida decisiva. Focus sulle quote legate a Petar Sucic: assist e ammonizione tra tecnica, intensità e lettura tattica del match.
Giovanni Montopoli Direttore 

Croazia-Ghana chiude il cammino del Gruppo L dei Mondiali 2026 con una sfida dal peso specifico enorme. Da una parte la Croazia, chiamata a dare continuità al successo contro Panama dopo il ko all’esordio con l’Inghilterra; dall’altra un Ghana solido, ancora imbattuto dopo la vittoria iniziale e il pareggio contro gli inglesi.

Croazia-Ghana, assist Petar Sucic

COMPARAZIONE QUOTE CROAZIA GHANA ASSIST PETAR SUCIC
4.95
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5.12
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5.50
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5.50
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Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Il mercato relativo all’assist di Petar Sucic in Croazia-Ghana presenta valutazioni piuttosto allineate, ma con qualche differenza interessante in ottica comparazione quote. William Hill propone l’opzione a 4.95, PokerStars sale a 5.12, mentre Marathon e Vincitu si attestano entrambe a 5.50, che al momento rappresenta la quota più alta tra quelle prese in esame.

Croazia-Ghana, ammonito Petar Sucic

COMPARAZIONE QUOTE CROAZIA GHANA AMMONITO PETAR SUCIC
4.42
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5.12
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4.60
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4.60
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Sul mercato relativo all’ammonizione di Petar Sucic in Croazia-Ghana emergono quote piuttosto raccolte, segnale di un’eventualità considerata credibile dai bookmaker. William Hill propone l’opzione a 4.42, Marathon e Vincitu si posizionano entrambe a 4.60, mentre PokerStars offre la quota più alta del gruppo a 5.12.

Croazia-Ghana, dove vedere la partita in TV

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La partita si giocherà sabato 27 giugno alle 23:00. La diretta dell’incontro sarà disponibile in esclusiva su DAZN.

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