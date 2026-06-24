fcinter1908 pronostici Curaçao-Costa d’Avorio, quote Bonny marcatore e doppietta: confronto operatori

COMPARAZIONE QUOTE

Curaçao-Costa d’Avorio, quote Bonny marcatore e doppietta: confronto operatori

Curaçao-Costa d’Avorio, quote Bonny marcatore e doppietta: confronto operatori - immagine 1
Focus sulle quote per Bonny marcatore e autore di una doppietta in Curaçao-Costa d’Avorio: confronto tra operatori, valori più alti e lettura del mercato in ottica comparazione.
Giovanni Montopoli Direttore 

Curaçao-Costa d’Avorio è una di quelle partite che, sulla carta, possono sembrare sbilanciate ma che dentro un Mondiale assumono tutto un altro peso. Gli ivoriani arrivano all’ultima giornata del Gruppo E con l’obiettivo dichiarato di conquistare il secondo posto e proseguire il proprio cammino nella fase a eliminazione diretta, forti di una squadra fisica, esperta e con qualità importanti negli ultimi metri. Dall’altra parte, però, Curaçao ha già dimostrato di non voler essere una semplice comparsa: dopo l’avvio complicato contro la Germania, il pareggio contro l’Ecuador ha riaperto fiducia e scenario.

Curaçao-Costa d’Avorio, marcatore Bonny

COMPARAZIONE QUOTE CURACAO COSTA D'AVORIO MARCATORE BONNY
1.90
PIÙ INFO
2.10
PIÙ INFO
2.05
PIÙ INFO
2.00
PIÙ INFO
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
100% 1° deposito fino a 5000€ + 10€ senza deposito + 200 Fun Flag
PIÙ INFO
fino a 1000€ + 200€ senza deposito
PIÙ INFO
fino a 7000€ + 1000 Free Spins
PIÙ INFO
100% 1ª ricarica fino a 1.000€ + 25€ senza deposito
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Nel mercato marcatore Bonny per Curaçao-Costa d’Avorio, la lavagna mostra una forbice piuttosto compatta ma con Betsson in evidenza a quota 2.10, valore più alto tra gli operatori presi in esame. Subito dietro si colloca AdmiralBet a 2.05, mentre Stake propone 2.00 e BetFlag si ferma a 1.90.

Curaçao-Costa d’Avorio, doppietta Bonny

COMPARAZIONE QUOTE CURACAO COSTA D'AVORIO DOPPIETTA BONNY
4.88
PIÙ INFO
6.00
PIÙ INFO
6.50
PIÙ INFO
6.00
PIÙ INFO
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
100% 1º deposito fino a 50€ + 50€ Bonus Cash + 100€ Freebet + 10€ con Spid
PIÙ INFO
fino a 7000€ + 1000 Free Spins
PIÙ INFO
fino a 1000€ + 200 Free Spins
PIÙ INFO
100% Bonus Gold Sport fino a 1000€ + 50% fino a 500€ in Play Bonus
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Per la doppietta di Bonny in Curaçao-Costa d’Avorio, il mercato si muove su quote sensibilmente più alte rispetto al semplice marcatore, come naturale per un esito più selettivo e legato non solo alla titolarità, ma anche allo sviluppo della partita. Il valore più alto tra gli operatori analizzati è quello di Marathon a 6.50, seguito da AdmiralBet e Snai entrambe a 6.00, mentre William Hill si ferma a 4.88.

Curaçao-Costa d’Avorio, dove vedere la partita in tv

—  

La partita Curacao-Costa d'Avorio - calcio di inizio alle 22:00 di giovedì 25 giugno - sarà visibile su DAZN, in diretta tv e streaming su qualsiasi dispositivo (smartphone, tablet, computer o SmartTV). Per chi preferisce guardarla successivamente, la gara resterà disponibile on demand.

Leggi anche
Svizzera-Canada Mondiali 2026, quote Akanji: marcatore e ammonito a confronto
Panama-Croazia, quote Petar Sucic: confronto bookmaker Mondiale 2026

© RIPRODUZIONE RISERVATA