Curaçao-Costa d’Avorio è una di quelle partite che, sulla carta, possono sembrare sbilanciate ma che dentro un Mondiale assumono tutto un altro peso. Gli ivoriani arrivano all’ultima giornata del Gruppo E con l’obiettivo dichiarato di conquistare il secondo posto e proseguire il proprio cammino nella fase a eliminazione diretta, forti di una squadra fisica, esperta e con qualità importanti negli ultimi metri. Dall’altra parte, però, Curaçao ha già dimostrato di non voler essere una semplice comparsa: dopo l’avvio complicato contro la Germania, il pareggio contro l’Ecuador ha riaperto fiducia e scenario.
COMPARAZIONE QUOTE
Curaçao-Costa d’Avorio, quote Bonny marcatore e doppietta: confronto operatori
Curaçao-Costa d’Avorio, marcatore Bonny
Nel mercato marcatore Bonny per Curaçao-Costa d’Avorio, la lavagna mostra una forbice piuttosto compatta ma con Betsson in evidenza a quota 2.10, valore più alto tra gli operatori presi in esame. Subito dietro si colloca AdmiralBet a 2.05, mentre Stake propone 2.00 e BetFlag si ferma a 1.90.
Curaçao-Costa d’Avorio, doppietta Bonny
Per la doppietta di Bonny in Curaçao-Costa d’Avorio, il mercato si muove su quote sensibilmente più alte rispetto al semplice marcatore, come naturale per un esito più selettivo e legato non solo alla titolarità, ma anche allo sviluppo della partita. Il valore più alto tra gli operatori analizzati è quello di Marathon a 6.50, seguito da AdmiralBet e Snai entrambe a 6.00, mentre William Hill si ferma a 4.88.
Curaçao-Costa d’Avorio, dove vedere la partita in tv—
La partita Curacao-Costa d'Avorio - calcio di inizio alle 22:00 di giovedì 25 giugno - sarà visibile su DAZN, in diretta tv e streaming su qualsiasi dispositivo (smartphone, tablet, computer o SmartTV). Per chi preferisce guardarla successivamente, la gara resterà disponibile on demand.
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