Curaçao-Costa d’Avorio, quote Bonny marcatore e doppietta: confronto operatori

Curaçao-Costa d’Avorio è una di quelle partite che, sulla carta, possono sembrare sbilanciate ma che dentro un Mondiale assumono tutto un altro peso. Gli ivoriani arrivano all’ultima giornata del Gruppo E con l’obiettivo dichiarato di conquistare il secondo posto e proseguire il proprio cammino nella fase a eliminazione diretta, forti di una squadra fisica, esperta e con qualità importanti negli ultimi metri. Dall’altra parte, però, Curaçao ha già dimostrato di non voler essere una semplice comparsa: dopo l’avvio complicato contro la Germania, il pareggio contro l’Ecuador ha riaperto fiducia e scenario.