La Francia debutta ai Mondiali 2026 affrontando il Senegal in una delle partite più interessanti della prima giornata del Gruppo I. I Bleus si presentano da favoriti grazie a una rosa ricchissima di talento e profondità, con Kylian Mbappé chiamato a trascinare la squadra di Didier Deschamps alla vittoria finale. Ci sarà anche Marcus Thuram, reduce dalla vittoria dello scudetto e della Coppa Italia con la maglia nerazzurra a completare una pacchetto offensivo, quello francese, già stratosferico.
COMPARAZIONE QUOTE
Pronostico Francia-Senegal, Thuram cerca la serata perfetta: confronto quote sul nerazzurro
Francia-Senegal, marcatore Thuram
Marcus Thuram si candida a essere uno dei protagonisti più attesi di Francia-Senegal. La comparazione quote dei principali operatori evidenzia una fiducia piuttosto uniforme sul possibile gol dell'attaccante francese: la quota più alta è suggerita da William Hill a 2.70, seguita da StarVegas a 2.65 e BetFlag a 2.45, mentre Snai si mantiene più prudente con una proposta di 2.20.
Francia-Senegal, doppietta Thuram
La doppietta di Marcus Thuram contro il Senegal è una giocata ad alta quota ma non impossibile secondo i bookmaker. La comparazione evidenzia come William Hill, Betsson e Marathon propongano tutti la stessa valutazione a quota 10.00, la più alta tra gli operatori analizzati, mentre Stake si mantiene più prudente fermandosi a quota 8.00.
Francia-Senegal, dove guarda la partita in tv—
Francia-Senegal sarà visibile su DAZN in diretta streaming e su Rai1.Su DAZN sarà possibile seguire il match live e, secondo disponibilità editoriale, anche contenuti on demand, highlights e approfondimenti dedicati
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