fcinter1908 pronostici Pronostico Francia-Senegal, Thuram cerca la serata perfetta: confronto quote sul nerazzurro

COMPARAZIONE QUOTE

Pronostico Francia-Senegal, Thuram cerca la serata perfetta: confronto quote sul nerazzurro

Pronostico Francia-Senegal, Thuram cerca la serata perfetta: confronto quote sul nerazzurro - immagine 1
I bookmaker credono nel potenziale offensivo di Marcus Thuram all'esordio mondiale della Francia contro il Senegal
Giovanni Montopoli Direttore 

La Francia debutta ai Mondiali 2026 affrontando il Senegal in una delle partite più interessanti della prima giornata del Gruppo I. I Bleus si presentano da favoriti grazie a una rosa ricchissima di talento e profondità, con Kylian Mbappé chiamato a trascinare la squadra di Didier Deschamps alla vittoria finale. Ci sarà anche Marcus Thuram, reduce dalla vittoria dello scudetto e della Coppa Italia con la maglia nerazzurra a completare una pacchetto offensivo, quello francese, già stratosferico.

Francia-Senegal, marcatore Thuram

COMPARAZIONE QUOTE FRANCIA SENEGAL MARCATORE THURAM
2.70
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2.65
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2.45
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2.20
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Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Marcus Thuram si candida a essere uno dei protagonisti più attesi di Francia-Senegal. La comparazione quote dei principali operatori evidenzia una fiducia piuttosto uniforme sul possibile gol dell'attaccante francese: la quota più alta è suggerita da William Hill a 2.70, seguita da StarVegas a 2.65 e BetFlag a 2.45, mentre Snai si mantiene più prudente con una proposta di 2.20.

Francia-Senegal, doppietta Thuram

COMPARAZIONE QUOTE FRANCIA SENEGAL DOPPIETTA THURAM
10.00
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10.00
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10.00
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8.00
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La doppietta di Marcus Thuram contro il Senegal è una giocata ad alta quota ma non impossibile secondo i bookmaker. La comparazione evidenzia come William Hill, Betsson e Marathon propongano tutti la stessa valutazione a quota 10.00, la più alta tra gli operatori analizzati, mentre Stake si mantiene più prudente fermandosi a quota 8.00.

Francia-Senegal, dove guarda la partita in tv

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Francia-Senegal sarà visibile su DAZN in diretta streaming e su Rai1.Su DAZN sarà possibile seguire il match live e, secondo disponibilità editoriale, anche contenuti on demand, highlights e approfondimenti dedicati

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