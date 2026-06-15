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La doppietta di Marcus Thuram contro il Senegal è una giocata ad alta quota ma non impossibile secondo i bookmaker. La comparazione evidenzia come William Hill, Betsson e Marathon propongano tutti la stessa valutazione a quota 10.00, la più alta tra gli operatori analizzati, mentre Stake si mantiene più prudente fermandosi a quota 8.00.

Francia-Senegal, dove guarda la partita in tv

Francia-Senegal sarà visibile su DAZN in diretta streaming e su Rai1.Su DAZN sarà possibile seguire il match live e, secondo disponibilità editoriale, anche contenuti on demand, highlights e approfondimenti dedicati