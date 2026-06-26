fcinter1908 pronostici Lautaro vede la Giordania e sogna il bis: quote intriganti per Argentina protagonista

COMPARAZIONE QUOTE

Lautaro vede la Giordania e sogna il bis: quote intriganti per Argentina protagonista

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Giordania-Argentina può diventare una partita ideale per gli attaccanti dell’Albiceleste. Focus sulle quote Lautaro Martinez: dal semplice gol alla possibile doppietta
Giovanni Montopoli Direttore 

Giordania-Argentina chiude il cammino del Gruppo J dei Mondiali 2026 con una sfida dal pronostico apparentemente indirizzato, ma comunque interessante in ottica comparazione quote. L’Argentina arriva all’appuntamento forte di un percorso netto, con due vittorie nelle prime due gare e la sensazione di poter gestire ritmo, uomini e momenti della partita. Dall’altra parte la Giordania è chiamata a limitare i danni cercando di contenere Lionel Messi, autentico mattatore di questo primo scorcio di Mondiale: serviranno compattezza, attenzione difensiva e massima efficacia nelle poche occasioni a disposizione.

Giordania-Argentina. marcatore Lautaro

COMPARAZIONE QUOTE GIORDANIA ARGENTINA MARCATORE LAUTARO
1.74
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1.87
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1.87
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1.74
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Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Il mercato relativo a Lautaro Martinez marcatore in Giordania-Argentina racconta un quadro abbastanza netto, con quote basse e quindi un’eventualità considerata molto credibile dai bookmaker. William Hill e Vincitu propongono l’opzione a 1.74, mentre Betsson e Marathon salgono a 1.87, che rappresenta la valutazione più alta tra quelle prese in esame.

Giordania-Argentina, doppietta Lautaro

COMPARAZIONE QUOTE GIORDANIA ARGENTINA DOPPIETTA LAUTARO
3.75
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5.00
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5.00
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4.25
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Il mercato relativo alla doppietta di Lautaro Martinez in Giordania-Argentina propone quote più alte rispetto al semplice marcatore, ma resta comunque coerente con il netto favore dei bookmaker verso l’attaccante dell’Albiceleste. William Hill offre l’opzione a 3.75, Vincitu sale a 4.25, mentre Betsson e Marathon si attestano entrambe a 5.00, che rappresenta la quota più alta tra quelle considerate.

Giordania-Argentina, dove vedere la partita in tv

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La partita tra Giordania e Argentina sarà visibile solo su DAZN. Il noto broadcaster ha puntato forte sui Mondiali, acquisendo i diritti per la trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata in programma negli Stati Uniti. In chiaro, invece, saranno disponibili soltanto 35 incontri trasmessi da Rai1 e RaiPlay.

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