Lautaro vede la Giordania e sogna il bis: quote intriganti per Argentina protagonista

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Giordania-Argentina, dove vedere la partita in tv

La partita tra Giordania e Argentina sarà visibile solo su DAZN. Il noto broadcaster ha puntato forte sui Mondiali, acquisendo i diritti per la trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata in programma negli Stati Uniti. In chiaro, invece, saranno disponibili soltanto 35 incontri trasmessi da Rai1 e RaiPlay.