fcinter1908 pronostici Mondiale 2026, la schedina per le prossime giornate: le quote più curiose stuzzicano gli appassionati

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Mondiale 2026, la schedina per le prossime giornate: le quote più curiose stuzzicano gli appassionati

Mondiale 2026, la schedina per le prossime giornate: le quote più curiose stuzzicano gli appassionati - immagine 1
analisi delle multipla del 16 e del 17 giugno e confronto delle migliori quote offerte dai bookmaker
Giovanni Montopoli Direttore 

Il Mondiale 2026 inizia a prender forma e ogni giornata offre nuove opportunità per gli appassionati. Dalle quote sui risultati finali ai mercati dedicati a gol, marcatori e over/under, il programma della Coppa del Mondo propone numerose combinazioni interessanti da inserire in schedina. Le schedine proposte hanno esclusivamente finalità informative e si basano sull'analisi delle quote disponibili al momento della pubblicazione. Le quote possono subire variazioni. Si raccomanda sempre di giocare in modo responsabile e moderato

Schedina mondiale 16 giugno

COMPARAZIONE QUOTE SCHEDINA MONDIALE 16 GIUGNO 2026
 
 
WilliamHill
BetFlag
StarVegas
Arabia Saudita-Uruguay
X
4.30
4.25
4.00
Iran-Nuova Zelanda
X
3.30
3.35
3.05
Francia-Senegal
OVER 3.5
3.20
3.15
3.15
Comparazione quota totale
45.41
44.85
38.43
Vincita potenziale scommettendo €
454.08
448.48
384.30
 
 
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Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

La schedina Mondiale del 16 giugno propone tre opzioni interessanti per gli appassionati: il pareggio tra Arabia Saudita e Uruguay, per la la sfida tra Iran e Nuova Zelanda con l'Over 3.5 in Francia-Senegal. Un mix che punta a valorizzare l'equilibrio delle prime due sfide e il potenziale offensivo del match che vedrà protagonisti i francesi.

Analizzando le quote dei principali operatori emerge come William Hill presenti la quota complessiva più elevata, pari a 45.41, davanti a BetFlag che si attesta a 44.85. Più staccata invece StarVegas, che propone la stessa combinazione a quota 38.43. Una differenza significativa che può incidere sensibilmente sul rendimento finale della giocata.

Schedina mondiale 17 giugno

COMPARAZIONE QUOTE SCHEDINA MONDIALE 17 GIUGNO
 
 
WilliamHill
BetFlag
StarVegas
IRAQ-NORVEGIA
GOL
2.31
2.35
2.30
ARGENTINA-ALGERIA
OVER 4.5
6.00
6.25
5.70
AUSTRIA-GIORDANIA
1
1.33
1.33
1.33
PORTOGALLO-CONGO
OVER 3.5
2.70
2.60
2.65
INGHILTERRA-CROAZIA
2
4.80
4.90
4.80
Comparazione quota totale
238.90
248.87
221.79
Vincita potenziale scommettendo €
1194.51
1244.34
1108.95
 
 
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Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

La schedina Mondiale del 17 giugno propone una combinazione ad alto coefficiente. Le selezioni prese in considerazione sono il Gol in Iraq-Norvegia, l'Over 4.5 in Argentina-Algeria, il segno 1 in Austria-Giordania, l'Over 3.5 in Portogallo-Congo e il successo non impossibile della Croazia contro l'Inghilterra.

Dalla comparazione emerge come BetFlag offra la quota complessiva più elevata del mercato, pari a 248.87, davanti a William Hill che si ferma a 238.90. Più staccata StarVegas, che propone la stessa multipla a quota 221.79. Il valore aggiunto di BetFlag deriva soprattutto dalle quote più alte offerte su Iraq-Norvegia Gol, Argentina-Algeria Over 4.5 e sul segno 2 in Inghilterra-Croazia.

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