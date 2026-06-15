Il Mondiale 2026 inizia a prender forma e ogni giornata offre nuove opportunità per gli appassionati. Dalle quote sui risultati finali ai mercati dedicati a gol, marcatori e over/under, il programma della Coppa del Mondo propone numerose combinazioni interessanti da inserire in schedina. Le schedine proposte hanno esclusivamente finalità informative e si basano sull'analisi delle quote disponibili al momento della pubblicazione. Le quote possono subire variazioni. Si raccomanda sempre di giocare in modo responsabile e moderato
COMPARAZIONE QUOTE
Mondiale 2026, la schedina per le prossime giornate: le quote più curiose stuzzicano gli appassionati
Schedina mondiale 16 giugno
La schedina Mondiale del 16 giugno propone tre opzioni interessanti per gli appassionati: il pareggio tra Arabia Saudita e Uruguay, per la la sfida tra Iran e Nuova Zelanda con l'Over 3.5 in Francia-Senegal. Un mix che punta a valorizzare l'equilibrio delle prime due sfide e il potenziale offensivo del match che vedrà protagonisti i francesi.
Analizzando le quote dei principali operatori emerge come William Hill presenti la quota complessiva più elevata, pari a 45.41, davanti a BetFlag che si attesta a 44.85. Più staccata invece StarVegas, che propone la stessa combinazione a quota 38.43. Una differenza significativa che può incidere sensibilmente sul rendimento finale della giocata.
Schedina mondiale 17 giugno
La schedina Mondiale del 17 giugno propone una combinazione ad alto coefficiente. Le selezioni prese in considerazione sono il Gol in Iraq-Norvegia, l'Over 4.5 in Argentina-Algeria, il segno 1 in Austria-Giordania, l'Over 3.5 in Portogallo-Congo e il successo non impossibile della Croazia contro l'Inghilterra.
Dalla comparazione emerge come BetFlag offra la quota complessiva più elevata del mercato, pari a 248.87, davanti a William Hill che si ferma a 238.90. Più staccata StarVegas, che propone la stessa multipla a quota 221.79. Il valore aggiunto di BetFlag deriva soprattutto dalle quote più alte offerte su Iraq-Norvegia Gol, Argentina-Algeria Over 4.5 e sul segno 2 in Inghilterra-Croazia.
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