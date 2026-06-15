analisi delle multipla del 16 e del 17 giugno e confronto delle migliori quote offerte dai bookmaker

Il Mondiale 2026 inizia a prender forma e ogni giornata offre nuove opportunità per gli appassionati. Dalle quote sui risultati finali ai mercati dedicati a gol, marcatori e over/under, il programma della Coppa del Mondo propone numerose combinazioni interessanti da inserire in schedina. Le schedine proposte hanno esclusivamente finalità informative e si basano sull'analisi delle quote disponibili al momento della pubblicazione. Le quote possono subire variazioni. Si raccomanda sempre di giocare in modo responsabile e moderato