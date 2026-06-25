Norvegia-Francia, Thuram può accendersi: quote su gol e assist

Norvegia-Francia è una delle sfide più interessanti della fase a gironi del Mondiale 2026, una partita che mette di fronte due nazionali ricche di qualità offensiva e con ambizioni importanti. Da una parte la Norvegia, trascinata dal peso dei suoi uomini più rappresentativi e dalla voglia di misurarsi contro una big europea; dall’altra la Francia, formazione abituata a questo tipo di palcoscenici e costruita per arrivare fino in fondo. Un confronto che promette ritmo, fisicità e talento, con in palio punti pesanti per indirizzare il cammino nel girone.