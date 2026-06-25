fcinter1908 pronostici Norvegia-Francia, Thuram può accendersi: quote su gol e assist

COMPARAZIONE QUOTE

Norvegia-Francia, Thuram può accendersi: quote su gol e assist

Norvegia-Francia, Thuram può accendersi: quote su gol e assist - immagine 1
Focus sulle quote di Thuram per Norvegia-Francia: dalla possibilità di andare in gol al mercato assist, ecco la comparazione tra i principali operatori.
Giovanni Montopoli Direttore 

Norvegia-Francia è una delle sfide più interessanti della fase a gironi del Mondiale 2026, una partita che mette di fronte due nazionali ricche di qualità offensiva e con ambizioni importanti. Da una parte la Norvegia, trascinata dal peso dei suoi uomini più rappresentativi e dalla voglia di misurarsi contro una big europea; dall’altra la Francia, formazione abituata a questo tipo di palcoscenici e costruita per arrivare fino in fondo. Un confronto che promette ritmo, fisicità e talento, con in palio punti pesanti per indirizzare il cammino nel girone.

Norvegia-Francia, marcatore Thuram

COMPARAZIONE QUOTE NORVEGIA FRANCIA MARCATORE THURAM
2.70
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2.75
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2.40
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2.40
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Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Nel mercato dedicato al possibile gol di Thuram in Norvegia-Francia, la comparazione quote mostra una forbice abbastanza contenuta tra i principali operatori. La valutazione più alta è quella di StarCasinò Bet a 2.75, di poco superiore a Star Vegas a 2.70, mentre Snai e Lottomatica propongono entrambe quota 2.40.

Norvegia-Francia, assist Thuram

COMPARAZIONE QUOTE NORVEGIA FRANCIA ASSIST THURAM
5.00
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5.00
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4.50
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4.40
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Nel mercato relativo al possibile assist di Thuram in Norvegia-Francia, la comparazione quote propone uno scenario abbastanza equilibrato. Star Vegas e StarCasinò Bet offrono entrambe la quota più alta, fissata a 5.00, mentre Snai si attesta a 4.50 e Lottomatica a 4.40.

Norvegia-Francia, dove vederla in tv

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Norvegia-Francia sarà disponibile su DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite del Mondiale. Per assistere in diretta al match di venerdì sera in tv servirà quindi l’abbonamento alla piattaforma tv, mentre in streaming potrete vederla su smartphone e tablet tramite l’app di DAZN. Il match sarà trasmesso gratis in diretta anche sulla Rai (Rai 1), che detiene i diritti di una selezione di 35 partite del torneo. In streaming su RaiPlay, disponibile su smart tv, smartphone e tablet.

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