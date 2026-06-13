L'Olanda di Denzel Dumfries inizierà la propria avventura ai Mondiali 2026 domenica 14 giugno alle ore 22:00 contro il Giappone al Dallas Stadium di Arlington, in una sfida valevole per il Girone F della Coppa del Mondo. Tra i nipponici spicca la presenza di un ex nerazzurro, Yuto Nagatomo, convocato per il suo quinto mondiale consecutivo. Per molti versi la sfida di Dallas rappresenta un incontro tra due ex nerazzurri con Dumfries oramai partente per Madrid, sponda Real. Scopriamo le quote del match.
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Pronostico Olanda-Giappone: duello tra ex nerazzurri, Dumfries stuzzica
Olanda-Giappone, marcatore Dumfries
Denzel Dumfries si conferma una delle principali armi offensive dell'Olanda grazie ai suoi continui inserimenti sulla fascia destra. Per chi cerca una quota alta sul mercato marcatori contro il Giappone, la migliore proposta rilevata è quella di Marathonbet, che propone il gol di Dumfries a 6.60, superiore al 6.50 di Bet365, al 6.45 di StarCasino Bet e al 6.00 di AdmiralBet. Una valutazione interessante per un giocatore che, pur partendo da esterno, arriva spesso in area come un attaccante aggiunto.
Olanda-Giapppone, assist Dumfries
Anche sul mercato assist, Denzel Dumfries rappresenta una soluzione particolarmente interessante. L'esterno è infatti uno dei giocatori più coinvolti nella rifinitura offensiva. Sul fronte quote, la valutazione più alta disponibile è pari a 5.00, proposta da AdmiralBet, Marathonbet ed Snai, mentre GoldBet si ferma a 4.40.
Olanda-Giappone, dove vedere la sfida in tv—
La sfida tra Olanda e Giappone, in programma domenica 14 giugno alle 22:00 all'AT&T Stadium di Arlington, in Texas, sarà trasmessa in diretta da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite dei Mondiali 2026. Potrai seguirla su smart TV oppure in streaming tramite l'app ufficiale disponibile per PC, smartphone e tablet. L'incontro sarà visibile gratuitamente anche su Rai1, che trasmette una selezione di 35 partite del torneo. La diretta streaming sarà disponibile anche su RaiPlay, accessibile da computer, smartphone, tablet e smart TV compatibili.
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