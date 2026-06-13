Pronostico Olanda-Giappone: duello tra ex nerazzurri, Dumfries stuzzica

Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.

Anche sul mercato assist , Denzel Dumfries rappresenta una soluzione particolarmente interessante. L'esterno è infatti uno dei giocatori più coinvolti nella rifinitura offensiva. Sul fronte quote, la valutazione più alta disponibile è pari a 5.00 , proposta da AdmiralBet , Marathonbet ed S nai , mentre GoldBet si ferma a 4.40.

Olanda-Giappone, dove vedere la sfida in tv

La sfida tra Olanda e Giappone, in programma domenica 14 giugno alle 22:00 all'AT&T Stadium di Arlington, in Texas, sarà trasmessa in diretta da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite dei Mondiali 2026. Potrai seguirla su smart TV oppure in streaming tramite l'app ufficiale disponibile per PC, smartphone e tablet. L'incontro sarà visibile gratuitamente anche su Rai1, che trasmette una selezione di 35 partite del torneo. La diretta streaming sarà disponibile anche su RaiPlay, accessibile da computer, smartphone, tablet e smart TV compatibili.