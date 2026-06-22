Panama-Croazia, quote Petar Sucic: confronto bookmaker Mondiale 2026

Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.

Anche sul mercato assist di Petar Sucic le valutazioni dei bookmaker sono piuttosto vicine. La quota più alta è proposta da Bet365 a 6.00, mentre StarVegas e StarCasinò Bet si attestano a 5.25. Più prudente la valutazione di SNAI, che offre l'assist del centrocampista croato a 4.50.

Panama-Croazia, dove vedere la gara in tv

Panama-Croazia sarà visibile su DAZN in diretta streaming.Su DAZN sarà possibile seguire il match live e, secondo disponibilità editoriale, anche contenuti on demand, highlights e approfondimenti dedicati