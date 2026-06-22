La seconda giornata del Gruppo L del Mondiale 2026 mette di fronte Panama e Croazia in una sfida che potrebbe già indirizzare il destino delle due nazionali nella corsa alla fase finale. Dopo un avvio complicato, entrambe arrivano all'appuntamento di Toronto con la necessità di conquistare punti pesanti, in un girone che comprende anche Inghilterra e Ghana e che lascia poco margine d'errore.
COMPARAZIONE QUOTE
Panama-Croazia, quote Petar Sucic: confronto bookmaker Mondiale 2026
Panama-Croazia, marcatore Petar Sucic
Le quote dedicate a un gol di Petar Sucic contro Panama risultano piuttosto equilibrate tra i principali operatori. La valutazione più alta è quella di StarCasinò Bet a 6.75, seguita da Bet365 a 6.50, mentre StarVegas e SNAI propongono rispettivamente 6.25 e 6.00.
Panama-Croazia, assist Petar Sucic
Anche sul mercato assist di Petar Sucic le valutazioni dei bookmaker sono piuttosto vicine. La quota più alta è proposta da Bet365 a 6.00, mentre StarVegas e StarCasinò Bet si attestano a 5.25. Più prudente la valutazione di SNAI, che offre l'assist del centrocampista croato a 4.50.
Panama-Croazia, dove vedere la gara in tv—
Panama-Croazia sarà visibile su DAZN in diretta streaming.Su DAZN sarà possibile seguire il match live e, secondo disponibilità editoriale, anche contenuti on demand, highlights e approfondimenti dedicati
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