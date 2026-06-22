fcinter1908 pronostici Panama-Croazia, quote Petar Sucic: confronto bookmaker Mondiale 2026

COMPARAZIONE QUOTE

Panama-Croazia, quote Petar Sucic: confronto bookmaker Mondiale 2026

Panama-Croazia, quote Petar Sucic: confronto bookmaker Mondiale 2026 - immagine 1
Analisi e comparazione delle quote dedicate a Petar Sucic per Panama-Croazia del Mondiale 2026.
Giovanni Montopoli Direttore 

La seconda giornata del Gruppo L del Mondiale 2026 mette di fronte Panama e Croazia in una sfida che potrebbe già indirizzare il destino delle due nazionali nella corsa alla fase finale. Dopo un avvio complicato, entrambe arrivano all'appuntamento di Toronto con la necessità di conquistare punti pesanti, in un girone che comprende anche Inghilterra e Ghana e che lascia poco margine d'errore.

Panama-Croazia, marcatore Petar Sucic

COMPARAZIONE QUOTE PANAMA CROAZIA MARCATORE PETAR SUCIC
6.25
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6.50
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6.75
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6.00
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Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Le quote dedicate a un gol di Petar Sucic contro Panama risultano piuttosto equilibrate tra i principali operatori. La valutazione più alta è quella di StarCasinò Bet a 6.75, seguita da Bet365 a 6.50, mentre StarVegas e SNAI propongono rispettivamente 6.25 e 6.00.

Panama-Croazia, assist Petar Sucic

COMPARAZIONE QUOTE PANAMA CROAZIA ASSIST PETAR SUCIC
5.25
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6.00
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5.25
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4.50
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Anche sul mercato assist di Petar Sucic le valutazioni dei bookmaker sono piuttosto vicine. La quota più alta è proposta da Bet365 a 6.00, mentre StarVegas e StarCasinò Bet si attestano a 5.25. Più prudente la valutazione di SNAI, che offre l'assist del centrocampista croato a 4.50.

Panama-Croazia, dove vedere la gara in tv

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Panama-Croazia sarà visibile su DAZN in diretta streaming.Su DAZN sarà possibile seguire il match live e, secondo disponibilità editoriale, anche contenuti on demand, highlights e approfondimenti dedicati

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