Schedina sedicesimi Mondiali 2026: comparazione quote e analisi delle partite

Per i sedicesimi di finale, la schedina proposta combina quattro spunti piuttosto diversi tra loro: il pareggio in Sudafrica-Canada, l’Over 3.5 in Brasile-Giappone, il segno 1 in Germania-Paraguay e il colpo esterno del Marocco contro l’Olanda. Guardando alla comparazione quote, il pacchetto complessivo più alto è quello offerto da bet365, che porta la quota totale a 58.87 e una potenziale vincita di 588.74 euro con una giocata da 10 euro, davanti a Stake (54.18) e StarVegas (49.77). A fare la differenza, in particolare, sono la valutazione più generosa sull’Over di Brasile-Giappone e sul segno 2 di Olanda-Marocco, due esiti che alzano sensibilmente il moltiplicatore finale della multipla.