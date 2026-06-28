Schedina sedicesimi Mondiali 2026: comparazione quote e analisi delle partite

Schedina sedicesimi di finale
Per questa schedina dedicata ai sedicesimi di finale, la selezione mette insieme il segno 2 in Costa d’Avorio-Norvegia, l’Under 2,5 in Francia-Svezia, il segno 2 in Messico-Ecuador e l’1 in Inghilterra-Congo. Sul piano della comparazione quote, il quadro complessivo premia BetFlag, che propone la quota totale più alta a 24.02, con una vincita potenziale di 120.12 euro a fronte di una giocata da 5 euro. Più dietro StarCasino Bet a 23.60 e PokerStars a 22.50. Da segnalare che BetFlag offre la valutazione migliore sull’Under 2,5 di Francia-Svezia, mentre su Costa d’Avorio-Norvegia con il segno 2 c’è equilibrio tra BetFlag e StarCasino Bet. Anche su Messico-Ecuador il miglior prezzo è condiviso da BetFlag e PokerStars, mentre StarCasino Bet si distingue sull’1 di Inghilterra-Congo.
Dove vedere i sedicesimi di finale della Coppa del Mondo 2026—
Tutte le partite del Mondiale di calcio 2026 vengono trasmesse in Italia in diretta streaming su DAZN, con l’abbonamento. Ma alcune partite sono visibili anche in chiaro: sono disponibili in diretta televisiva sui canali Rai e in streaming sulla piattaforma RaiPlay.
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