fcinter1908 pronostici Schedina sedicesimi Mondiali 2026: comparazione quote e analisi delle partite

COMPARAZIONE QUOTE

Schedina sedicesimi Mondiali 2026: comparazione quote e analisi delle partite

Schedina sedicesimi Mondiali 2026: comparazione quote e analisi delle partite - immagine 1
Focus sui sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 con una schedina costruita attraverso la comparazione quote: analisi degli esiti selezionati, confronto tra operatori e potenziale vincita.
Giovanni Montopoli Direttore 

La Coppa del Mondo 2026 entra nel vivo con i sedicesimi di finale, primo grande snodo della nuova formula allargata. Dopo una fase a gironi più lunga e ricca di incroci, il margine d’errore si azzera: da qui in avanti ogni partita pesa come una finale anticipata, tra favorite chiamate a confermare il proprio status, possibili sorprese e nazionali pronte a giocarsi tutto in novanta minuti. Un passaggio chiave anche in ottica comparazione quote, perché il contesto cambia radicalmente: contano condizione, gestione della pressione, profondità delle rose e capacità di incidere nei momenti decisivi.

Schedina sedicesimi di finale

COMPARAZIONE QUOTE SCHEDINA SEDICESIMI DI FINALE
 
 
Stake
bet365
StarVegas
SUDAFRICA-CANADA
X
3.65
3.60
3.55
BRASILE-GIAPPONE
OVER 3.5
3.10
3.40
2.95
GERMANIA-PARAGUAY
1
1.33
1.30
1.32
OLANDA-MAROCCO
2
3.60
3.70
3.60
Comparazione quota totale
54.18
58.87
49.77
Vincita potenziale scommettendo €
541.76
588.74
497.65
 
 
PIÙ INFO
PIÙ INFO
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Per i sedicesimi di finale, la schedina proposta combina quattro spunti piuttosto diversi tra loro: il pareggio in Sudafrica-Canada, l’Over 3.5 in Brasile-Giappone, il segno 1 in Germania-Paraguay e il colpo esterno del Marocco contro l’Olanda. Guardando alla comparazione quote, il pacchetto complessivo più alto è quello offerto da bet365, che porta la quota totale a 58.87 e una potenziale vincita di 588.74 euro con una giocata da 10 euro, davanti a Stake (54.18) e StarVegas (49.77). A fare la differenza, in particolare, sono la valutazione più generosa sull’Over di Brasile-Giappone e sul segno 2 di Olanda-Marocco, due esiti che alzano sensibilmente il moltiplicatore finale della multipla.

LEGGI ANCHE

Schedina sedicesimi di finale

COMPARAZIONE QUOTE SCHEDINA SEDICESIMI DI FINALE
 
 
BetFlag
StarCasinò
PokerStars
COSTA D'AVORIO-NORVEGIA
2
2.05
2.05
2.00
FRANCIA-SVEZIA
UNDER 2,5
2.50
2.45
2.40
MESSICO-ECUADOR
2
3.75
3.70
3.75
INGHILTERRA-CONGO
1
1.25
1.27
1.25
Comparazione quota totale
24.02
23.60
22.50
Vincita potenziale scommettendo €
120.12
118.00
112.50
 
 
PIÙ INFO
PIÙ INFO
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Per questa schedina dedicata ai sedicesimi di finale, la selezione mette insieme il segno 2 in Costa d’Avorio-Norvegia, l’Under 2,5 in Francia-Svezia, il segno 2 in Messico-Ecuador e l’1 in Inghilterra-Congo. Sul piano della comparazione quote, il quadro complessivo premia BetFlag, che propone la quota totale più alta a 24.02, con una vincita potenziale di 120.12 euro a fronte di una giocata da 5 euro. Più dietro StarCasino Bet a 23.60 e PokerStars a 22.50. Da segnalare che BetFlag offre la valutazione migliore sull’Under 2,5 di Francia-Svezia, mentre su Costa d’Avorio-Norvegia con il segno 2 c’è equilibrio tra BetFlag e StarCasino Bet. Anche su Messico-Ecuador il miglior prezzo è condiviso da BetFlag e PokerStars, mentre StarCasino Bet si distingue sull’1 di Inghilterra-Congo.

Dove vedere i sedicesimi di finale della Coppa del Mondo 2026

—  

Tutte le partite del Mondiale di calcio 2026 vengono trasmesse in Italia in diretta streaming su DAZN, con l’abbonamento. Ma alcune partite sono visibili anche in chiaro: sono disponibili in diretta televisiva sui canali Rai e in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Leggi anche
Lautaro vede la Giordania e sogna il bis: quote intriganti per Argentina protagonista
Croazia-Ghana, Sucic uomo chiave: assist e cartellino nel mirino delle quote

© RIPRODUZIONE RISERVATA