La 10ª giornata di Serie A arriva subito dopo il turno infrasettimanale e propone un programma ricco di incroci interessanti, tra sfide d'alta classifica e confronti che possono pesare nella corsa alla salvezza. Il calendario, distribuito tra sabato 31 ottobre e lunedì 2 novembre, offre diversi spunti per costruire una schedina di campionato, valutando lo stato di forma delle squadre, il fattore campo e le possibili sorprese di un turno che potrebbe risentire delle fatiche accumulate negli ultimi giorni.

Riflettori puntati soprattutto sul Derby di Milano e su Juventus-Napoli, due degli appuntamenti più attesi della giornata, ma attenzione anche a Udinese-Roma, Lazio-Cagliari e Atalanta-Parma. Non mancano gli incontri dall'esito meno scontato, come Bologna-Monza, Sassuolo-Fiorentina e Lecce-Genoa, che possono offrire soluzioni interessanti in ottica pronostici. Analizziamo le partite selezionate per la nostra schedina della decima giornata, confrontando le quote dei bookmaker e individuando i mercati più interessanti.

Schedina n°1

SCHEDINA n1 Bologna-Monza 1 1.70 1.70 1.70 Udinese-Roma 2 1.53 1.56 1.55 Como-Venezia 1 1.28 1.29 1.28 Frosinone-Torino 2 2.95 3.05 3.10 Comparazione quota totale 0.00 0.00 0.00 Vincita potenziale scommettendo € 0.00 0.00 0.00 PIÙ INFO PIÙ INFO PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Schedina n°2

SCHEDINA n2 LAZIO-CAGLIARI X 4.50 4.70 4.75 LECCE-GENOA X 3.00 3.05 3.05 JUVENTUS-NAPOLI 1 2.25 2.30 2.26 SASSUOLO-FIORENTINA 1 2.80 2.80 2.80 Comparazione quota totale 0.00 0.00 0.00 Vincita potenziale scommettendo € 0.00 0.00 0.00 PIÙ INFO PIÙ INFO PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

La prima schedina dellasi sviluppa su quattro incontri, alternando pronostici sulla carta più accessibili a una scelta dalla quota decisamente interessante. Si parte dal successo interno del, proposto a, per proseguire con la vittoria esterna della, quotata. Fiducia anche al, con il segno 1 disponibile a. A completare la combinazione è il successo esterno del, selezione più rischiosa del gruppo ma anche quella con la quota maggiore, pari aLa seconda proposta presenta un profilo più ambizioso, con quattro selezioni dalle quote elevate e un margine di incertezza inevitabilmente superiore. Si comincia con il pareggio tra, disponibile a, seguito dal segno X nella sfida tra, quotato. Spazio poi al big match tra, per il quale la scelta ricade sulla vittoria dei bianconeri a. Chiude la schedina il successo casalingo del, proposto a. Una combinazione che punta su risultati meno scontati e quote potenzialmente remunerative, ma che richiede una valutazione particolarmente attenta del rischio.