Serie A, la schedina della 10ª giornata: due combinazioni e le quote a confronto
Serie A, la schedina della 10ª giornata: due combinazioni e le quote a confronto
Otto pronostici distribuiti su due schedine da quattro partite: le nostre selezioni per il decimo turno di campionato.
Giovanni Montopoli
La 10ª giornata di Serie A arriva subito dopo il turno infrasettimanale e propone un programma ricco di incroci interessanti, tra sfide d'alta classifica e confronti che possono pesare nella corsa alla salvezza. Il calendario, distribuito tra sabato 31 ottobre e lunedì 2 novembre, offre diversi spunti per costruire una schedina di campionato, valutando lo stato di forma delle squadre, il fattore campo e le possibili sorprese di un turno che potrebbe risentire delle fatiche accumulate negli ultimi giorni.
Riflettori puntati soprattutto sul Derby di Milano e su Juventus-Napoli, due degli appuntamenti più attesi della giornata, ma attenzione anche a Udinese-Roma, Lazio-Cagliari e Atalanta-Parma. Non mancano gli incontri dall'esito meno scontato, come Bologna-Monza, Sassuolo-Fiorentina e Lecce-Genoa, che possono offrire soluzioni interessanti in ottica pronostici. Analizziamo le partite selezionate per la nostra schedina della decima giornata, confrontando le quote dei bookmaker e individuando i mercati più interessanti.
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
La prima schedina della 10ª giornata di Serie A si sviluppa su quattro incontri, alternando pronostici sulla carta più accessibili a una scelta dalla quota decisamente interessante. Si parte dal successo interno del Bologna contro il Monza, proposto a 1.70, per proseguire con la vittoria esterna della Roma sul campo dell'Udinese, quotata 1.56. Fiducia anche al Como contro il Venezia, con il segno 1 disponibile a 1.29. A completare la combinazione è il successo esterno del Torino contro il Frosinone, selezione più rischiosa del gruppo ma anche quella con la quota maggiore, pari a 3.10.
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
La seconda proposta presenta un profilo più ambizioso, con quattro selezioni dalle quote elevate e un margine di incertezza inevitabilmente superiore. Si comincia con il pareggio tra Lazio e Cagliari, disponibile a 4.75, seguito dal segno X nella sfida tra Lecce e Genoa, quotato 3.05. Spazio poi al big match tra Juventus e Napoli, per il quale la scelta ricade sulla vittoria dei bianconeri a 2.30. Chiude la schedina il successo casalingo del Sassuolo contro la Fiorentina, proposto a 2.80. Una combinazione che punta su risultati meno scontati e quote potenzialmente remunerative, ma che richiede una valutazione particolarmente attenta del rischio.