Svizzera-Bosnia, quote Akanji: comparazione quote sul nerazzurro per il Mondiale 2026

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Tra i mercati di Svizzera-Bosnia merita attenzione anche l'opzione legata a un cartellino giallo per Manuel Akanji. Il difensore svizzero, chiamato spesso a confrontarsi con attaccanti fisici e rapidi, viene proposto a quota 6.00 da AdmiralBet e SNAI, mentre Betsson offre 5.40 e Stake 4.50.

Svizzera-Bosnia, dove vedere la sfida in tv

il match sarà trasmesso in diretta TV su Rai 1 e su DAZN, mentre la diretta streaming sarà disponibile su RaiPlay e DAZN. Gli appassionati potranno seguire l'incontro su smartphone, tablet, PC, smart TV e dispositivi compatibili, accedendo alle piattaforme ufficiali dei broadcaster che detengono i diritti di trasmissione dell'evento.