fcinter1908 pronostici Svizzera-Bosnia, quote Akanji: comparazione quote sul nerazzurro per il Mondiale 2026

COMPARAZIONE QUOTE

Svizzera-Bosnia, quote Akanji: comparazione quote sul nerazzurro per il Mondiale 2026

Svizzera-Bosnia, quote Akanji: comparazione quote sul nerazzurro per il Mondiale 2026 - immagine 1
Analisi e comparazione quote per Svizzera-Bosnia ai Mondiali 2026: focus sulle giocate dedicate a Manuel Akanji, dal possibile gol all'ammonizione.
Giovanni Montopoli Direttore 

Secondo turno per il "Gruppo B" dove è il momento di una sfida che potrebbe già rivelarsi decisiva nella corsa alla qualificazione. Svizzera e Bosnia-Erzegovina si affrontano in ua gara dal peso specifico importante, con entrambe le nazionali alla ricerca di punti preziosi per consolidare le proprie speranze di qualificazione alla fase finale. Dopo i pareggi ottenuti all'esordio, le due selezioni sanno che una vittoria potrebbe rappresentare un passo significativo verso i sedicesimi di finale.

Svizzera-Bosnia, marcatore Akanji

COMPARAZIONE QUOTE SVIZZERA BOSNIA MARCATORE AKANJI
9.65
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8.75
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8.50
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9.00
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Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Tra le opzioni marcatore di Svizzera-Bosnia attenzione anche a Manuel Akanji, difensore centrale della nazionale elvetica che può rappresentare una soluzione interessante sui calci piazzati. Le quote per un suo gol oscillano tra il 8.50 proposto da Bet365 e il 9.65 offerto da Betsson, con SNAI a quota 9.00 e AdmiralBet a 8.75.

Svizzera-Bosnia, ammonizione Akanji

COMPARAZIONE QUOTE SVIZZERA BOSNIA AMMONIZIONE AKANJI
5.40
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6.00
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4.50
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6.00
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Tra i mercati di Svizzera-Bosnia merita attenzione anche l'opzione legata a un cartellino giallo per Manuel Akanji. Il difensore svizzero, chiamato spesso a confrontarsi con attaccanti fisici e rapidi, viene proposto a quota 6.00 da AdmiralBet e SNAI, mentre Betsson offre 5.40 e Stake 4.50.

Svizzera-Bosnia, dove vedere la sfida in tv

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il match sarà trasmesso in diretta TV su Rai 1 e su DAZN, mentre la diretta streaming sarà disponibile su RaiPlay e DAZN. Gli appassionati potranno seguire l'incontro su smartphone, tablet, PC, smart TV e dispositivi compatibili, accedendo alle piattaforme ufficiali dei broadcaster che detengono i diritti di trasmissione dell'evento.

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