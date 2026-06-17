Secondo turno per il "Gruppo B" dove è il momento di una sfida che potrebbe già rivelarsi decisiva nella corsa alla qualificazione. Svizzera e Bosnia-Erzegovina si affrontano in ua gara dal peso specifico importante, con entrambe le nazionali alla ricerca di punti preziosi per consolidare le proprie speranze di qualificazione alla fase finale. Dopo i pareggi ottenuti all'esordio, le due selezioni sanno che una vittoria potrebbe rappresentare un passo significativo verso i sedicesimi di finale.
COMPARAZIONE QUOTE
Svizzera-Bosnia, quote Akanji: comparazione quote sul nerazzurro per il Mondiale 2026
Svizzera-Bosnia, marcatore Akanji
Tra le opzioni marcatore di Svizzera-Bosnia attenzione anche a Manuel Akanji, difensore centrale della nazionale elvetica che può rappresentare una soluzione interessante sui calci piazzati. Le quote per un suo gol oscillano tra il 8.50 proposto da Bet365 e il 9.65 offerto da Betsson, con SNAI a quota 9.00 e AdmiralBet a 8.75.
Svizzera-Bosnia, ammonizione Akanji
Tra i mercati di Svizzera-Bosnia merita attenzione anche l'opzione legata a un cartellino giallo per Manuel Akanji. Il difensore svizzero, chiamato spesso a confrontarsi con attaccanti fisici e rapidi, viene proposto a quota 6.00 da AdmiralBet e SNAI, mentre Betsson offre 5.40 e Stake 4.50.
Svizzera-Bosnia, dove vedere la sfida in tv—
il match sarà trasmesso in diretta TV su Rai 1 e su DAZN, mentre la diretta streaming sarà disponibile su RaiPlay e DAZN. Gli appassionati potranno seguire l'incontro su smartphone, tablet, PC, smart TV e dispositivi compatibili, accedendo alle piattaforme ufficiali dei broadcaster che detengono i diritti di trasmissione dell'evento.
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