La sfida tra Svizzera e Canada chiude il programma del Gruppo B dei Mondiali 2026 e mette di fronte due squadre che hanno già mostrato buone qualità nelle prime uscite del torneo. Gli elvetici arrivano all'appuntamento dopo il successo per 4-1 contro la Bosnia-Erzegovina, mentre il Canada ha impressionato con il netto 6-0 rifilato al Qatar. In palio non ci sono soltanto punti preziosi per la qualificazione, ma anche il possibile primo posto del girone, fattore che potrebbe incidere sul percorso nella fase a eliminazione diretta.
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Svizzera-Canada Mondiali 2026, quote Akanji: marcatore e ammonito a confronto
Svizzera-Canada, marcatore Akanji
Nel mercato marcatore di Svizzera-Canada, Manuel Akanji presenta una forbice interessante tra gli operatori: Marathon propone la valutazione più alta a 14.00, mentre StarVegas e Snai si attestano a 12.00 e Betflag scende a 10.00. La differenza indica una lettura non uniforme sul potenziale offensivo del difensore svizzero, legato soprattutto alle situazioni da palla inattiva.
Svizzera-Canada, ammonito Akanji
Nel mercato ammonito di Svizzera-Canada, Manuel Akanji presenta quote piuttosto vicine tra gli operatori: bet365 offre la valutazione più alta a 6.50, mentre StarVegas e Snai si attestano a 6.00 e Betflag scende leggermente a 5.75. La forbice ridotta segnala una lettura abbastanza allineata sul rischio cartellino per il difensore svizzero, chiamato a gestire duelli fisici e possibili transizioni del Canada.
Svizzera-Canada, dove vedere la sfida in tv—
La partita tra Svizzera e Canada è trasmessa in diretta TV su Rai 1 e in live streaming gratuito su RaiPlay. La gara è disponibile anche su DAZN per gli abbonati alla piattaforma.
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