fcinter1908 pronostici Svizzera-Canada Mondiali 2026, quote Akanji: marcatore e ammonito a confronto

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Svizzera-Canada Mondiali 2026, quote Akanji: marcatore e ammonito a confronto

Svizzera-Canada Mondiali 2026, quote Akanji: marcatore e ammonito a confronto - immagine 1
La sfida del Gruppo B tra Svizzera e Canada offre diversi spunti in ottica comparazione quote: attenzione ad Akanji, valutato dagli operatori sia come possibile marcatore sia nel mercato ammonito.
Giovanni Montopoli Direttore 

La sfida tra Svizzera e Canada chiude il programma del Gruppo B dei Mondiali 2026 e mette di fronte due squadre che hanno già mostrato buone qualità nelle prime uscite del torneo. Gli elvetici arrivano all'appuntamento dopo il successo per 4-1 contro la Bosnia-Erzegovina, mentre il Canada ha impressionato con il netto 6-0 rifilato al Qatar. In palio non ci sono soltanto punti preziosi per la qualificazione, ma anche il possibile primo posto del girone, fattore che potrebbe incidere sul percorso nella fase a eliminazione diretta.

Svizzera-Canada, marcatore Akanji

COMPARAZIONE QUOTE SVIZZERA CANADA MARCATORE AKANJI
12.00
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10.00
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14.00
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12.00
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Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Nel mercato marcatore di Svizzera-Canada, Manuel Akanji presenta una forbice interessante tra gli operatori: Marathon propone la valutazione più alta a 14.00, mentre StarVegas e Snai si attestano a 12.00 e Betflag scende a 10.00. La differenza indica una lettura non uniforme sul potenziale offensivo del difensore svizzero, legato soprattutto alle situazioni da palla inattiva.

Svizzera-Canada, ammonito Akanji

COMPARAZIONE QUOTE SVIZZERA CANADA AMMONITO AKANJI
6.00
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5.75
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6.50
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6.00
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Nel mercato ammonito di Svizzera-Canada, Manuel Akanji presenta quote piuttosto vicine tra gli operatori: bet365 offre la valutazione più alta a 6.50, mentre StarVegas e Snai si attestano a 6.00 e Betflag scende leggermente a 5.75. La forbice ridotta segnala una lettura abbastanza allineata sul rischio cartellino per il difensore svizzero, chiamato a gestire duelli fisici e possibili transizioni del Canada.

Svizzera-Canada, dove vedere la sfida in tv

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La partita tra Svizzera e Canada è trasmessa in diretta TV su Rai 1 e in live streaming gratuito su RaiPlay. La gara è disponibile anche su DAZN per gli abbonati alla piattaforma.

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