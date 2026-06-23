Svizzera-Canada Mondiali 2026, quote Akanji: marcatore e ammonito a confronto

La sfida del Gruppo B tra Svizzera e Canada offre diversi spunti in ottica comparazione quote: attenzione ad Akanji, valutato dagli operatori sia come possibile marcatore sia nel mercato ammonito.

La sfida tra Svizzera e Canada chiude il programma del Gruppo B dei Mondiali 2026 e mette di fronte due squadre che hanno già mostrato buone qualità nelle prime uscite del torneo. Gli elvetici arrivano all'appuntamento dopo il successo per 4-1 contro la Bosnia-Erzegovina, mentre il Canada ha impressionato con il netto 6-0 rifilato al Qatar. In palio non ci sono soltanto punti preziosi per la qualificazione, ma anche il possibile primo posto del girone, fattore che potrebbe incidere sul percorso nella fase a eliminazione diretta.