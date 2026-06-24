Tunisia-Olanda, quote Dumfries marcatore e ammonito: la comparazione

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Tunisia-Olanda, dove vedere il match in tv

Tunisia-Olanda, in programma venerdì 26 giugno alle ore 01:00 italiane, sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Per seguire l'incontro sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma e di una connessione internet. Il match sarà visibile tramite smart TV, computer, smartphone, tablet e attraverso dispositivi come Fire TV Stick, Chromecast e console compatibili.