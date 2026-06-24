fcinter1908 pronostici Tunisia-Olanda, quote Dumfries marcatore e ammonito: la comparazione

COMPARAZIONE QUOTE

Tunisia-Olanda, quote Dumfries marcatore e ammonito: la comparazione

Tunisia-Olanda, quote Dumfries marcatore e ammonito: la comparazione - immagine 1
Focus sulle quote di Denzel Dumfries per Tunisia-Olanda: confronto tra operatori sul possibile gol dell’esterno olandese e sul mercato ammonizione, con lettura prudente dei dati.
Giovanni Montopoli Direttore 

Tunisia-Olanda chiude il percorso delle due nazionali nella fase a gironi del Mondiale 2026, in una sfida che mette di fronte ambizioni e stati d’animo molto diversi. Da una parte la selezione africana, chiamata a una prova d’orgoglio dopo un avvio complicato; dall’altra gli Oranje, intenzionati a consolidare il proprio cammino e a presentarsi alla fase successiva con certezze ancora più forti.

Tunisia-Olanda, marcatore Dumfries

COMPARAZIONE QUOTE TUNISIA OLANDA MARCATORE DUMFREIS
4.25
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4.60
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4.50
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4.00
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Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Nel mercato marcatore di Tunisia-Olanda, il nome di Denzel Dumfries presenta una forbice interessante tra gli operatori: la quota più alta è proposta da Betsson a 4.60, leggermente sopra AdmiralBet a 4.50 e Betflag a 4.25, mentre Stake si posiziona più bassa a 4.00.

Tunisia-Olanda, ammonito Dumfries

COMPARAZIONE QUOTE TUNISIA OLANDA AMMONITO DUMFRIES
6.25
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5.40
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6.00
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6.00
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Nel mercato relativo a Dumfries ammonito in Tunisia-Olanda, le quote mostrano una valutazione piuttosto alta dell’evento, segnale che gli operatori non lo considerano tra gli scenari più probabili. La proposta più elevata arriva da Betflag a 6.25, davanti ad AdmiralBet e Stake, entrambe a 6.00, mentre Betsson si ferma a 5.40.

Tunisia-Olanda, dove vedere il match in tv

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Tunisia-Olanda, in programma venerdì 26 giugno alle ore 01:00 italiane, sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Per seguire l'incontro sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma e di una connessione internet. Il match sarà visibile tramite smart TV, computer, smartphone, tablet e attraverso dispositivi come Fire TV Stick, Chromecast e console compatibili.

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