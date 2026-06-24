Tunisia-Olanda chiude il percorso delle due nazionali nella fase a gironi del Mondiale 2026, in una sfida che mette di fronte ambizioni e stati d’animo molto diversi. Da una parte la selezione africana, chiamata a una prova d’orgoglio dopo un avvio complicato; dall’altra gli Oranje, intenzionati a consolidare il proprio cammino e a presentarsi alla fase successiva con certezze ancora più forti.
COMPARAZIONE QUOTE
Tunisia-Olanda, quote Dumfries marcatore e ammonito: la comparazione
Tunisia-Olanda, marcatore Dumfries
Nel mercato marcatore di Tunisia-Olanda, il nome di Denzel Dumfries presenta una forbice interessante tra gli operatori: la quota più alta è proposta da Betsson a 4.60, leggermente sopra AdmiralBet a 4.50 e Betflag a 4.25, mentre Stake si posiziona più bassa a 4.00.
Tunisia-Olanda, ammonito Dumfries
Nel mercato relativo a Dumfries ammonito in Tunisia-Olanda, le quote mostrano una valutazione piuttosto alta dell’evento, segnale che gli operatori non lo considerano tra gli scenari più probabili. La proposta più elevata arriva da Betflag a 6.25, davanti ad AdmiralBet e Stake, entrambe a 6.00, mentre Betsson si ferma a 5.40.
Tunisia-Olanda, dove vedere il match in tv—
Tunisia-Olanda, in programma venerdì 26 giugno alle ore 01:00 italiane, sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Per seguire l'incontro sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma e di una connessione internet. Il match sarà visibile tramite smart TV, computer, smartphone, tablet e attraverso dispositivi come Fire TV Stick, Chromecast e console compatibili.
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