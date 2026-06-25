Turchia-Stati Uniti, quote Calhanoglu marcatore e assist: la comparazione

Turchia-Stati Uniti è una sfida che mette di fronte due squadre con stati d’animo e ambizioni differenti nel percorso del Mondiale 2026. Da una parte la nazionale turca, già eliminata, chiamata a una prova d’orgoglio per provare a dare un segnale importante al proprio cammino; dall’altra gli Stati Uniti, padroni di casa e formazione in crescita, spinti dal pubblico e dalla possibilità di consolidare il proprio ruolo nel girone. Una partita dal peso specifico importante, in cui intensità, ritmo e gestione degli episodi possono fare la differenza.