Turchia-Stati Uniti è una sfida che mette di fronte due squadre con stati d’animo e ambizioni differenti nel percorso del Mondiale 2026. Da una parte la nazionale turca, già eliminata, chiamata a una prova d’orgoglio per provare a dare un segnale importante al proprio cammino; dall’altra gli Stati Uniti, padroni di casa e formazione in crescita, spinti dal pubblico e dalla possibilità di consolidare il proprio ruolo nel girone. Una partita dal peso specifico importante, in cui intensità, ritmo e gestione degli episodi possono fare la differenza.
COMPARAZIONE QUOTE
Turchia-Stati Uniti, quote Calhanoglu marcatore e assist: la comparazione
Turchia-Stati Uniti, marcatore Calhanoglu
Sul mercato dedicato al possibile gol di Calhanoglu in Turchia-Stati Uniti, la comparazione quote mostra valutazioni abbastanza allineate ma con qualche differenza interessante tra gli operatori. La quota più alta è quella proposta da StarCasinò Bet a 5.10, seguita da Snai a 5.00, Star Vegas a 4.90 e bet365 a 4.50
Turchia-Stati Uniti, assist Calhanoglu
Per quanto riguarda il mercato relativo all’assist di Calhanoglu in Turchia-Stati Uniti, la comparazione quote evidenzia una valutazione piuttosto interessante da parte dei principali operatori. La quota più alta è quella proposta da bet365 a 6.50, mentre Star Vegas e StarCasinò Bet si attestano a 5.75 e Snai scende fino a 5.00.
Turchia-Stati Uniti, dove vedere la sfida in tv—
Turchia-Stati Uniti chiude il percorso delle due Nazionali nel Gruppo D dei Mondiali 2026. La gara si gioca venerdì 26 giugno alle 4:00 italiane ed è disponibile in diretta streaming su DAZN.
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