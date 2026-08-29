Le valutazioni degli operatori sui due possibili risultati esatti della sfida di campionato tra Cagliari e Inter
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Cagliari-Inter è una delle sfide più interessanti della seconda giornata di campionato, con i nerazzurri chiamati a dare continuità al proprio avvio di stagione su un campo tradizionalmente insidioso. La squadra di Cristian Chivu parte con i favori del pronostico, ma il Cagliari proverà a sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà Lautaro e compagni. Vediamo quindi come i principali operatori valutano la sfida e quali sono le quote proposte per il match.
Cagliari-Inter, pronostico risultato esatto 0-2
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Cagliari-Inter, pronostico risultato esatto 1-3
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Cagliari-Inter, dove vedere la sfida in tvCagliari-Inter, sfida valida per la 2ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà domenica 30 agosto alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.
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