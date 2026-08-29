Le valutazioni degli operatori sui due possibili risultati esatti della sfida di campionato tra Cagliari e Inter

Giovanni Montopoli
bigica

VIDEO / Primavera, Bigica: "Partita dai due volti. Felicissimo di essere all'Inter"

Cagliari-Inter è una delle sfide più interessanti della seconda giornata di campionato, con i nerazzurri chiamati a dare continuità al proprio avvio di stagione su un campo tradizionalmente insidioso. La squadra di Cristian Chivu parte con i favori del pronostico, ma il Cagliari proverà a sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà Lautaro e compagni. Vediamo quindi come i principali operatori valutano la sfida e quali sono le quote proposte per il match.

Cagliari-Inter, pronostico risultato esatto 0-2

CAGLIARI-INTER, PRONOSTICO RISULTATO ESATTO 0-2
Snai
6.50
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Netwin
6.40
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Vincitu
6.45
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Eurobet
5.80
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Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Sul mercato relativo al risultato esatto 0-2 in Cagliari-Inter, le quote mostrano differenze piuttosto contenute tra alcuni operatori. Snai propone 6.50, mentre Vincitu si attesta a 6.45 e Netwin a 6.40. Più bassa, invece, la valutazione di Eurobet, che quota il 0-2 a 5.80. Le quote riportate fotografano la situazione al momento della rilevazione e possono essere soggette a variazioni.
calgiari inter pronostico risultato esatto

Cagliari-Inter, pronostico risultato esatto 1-3

CAGLIARI-INTER, PRONOSTICO RISULTATO ESATTO 1-3
Snai
13.00
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Netwin
13.50
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Vincitu
13.37
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Eurobet
12.00
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Eurobet
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Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Sul mercato relativo al risultato esatto 1-3 in Cagliari-Inter, le valutazioni dei principali operatori risultano abbastanza vicine. Netwin propone la quota più alta a 13.50, seguito da Vincitu a 13.37 e Snai a 13.00. Più contenuta la proposta di Eurobet, che quota il risultato 1-3 a 12.00.

Cagliari-Inter, dove vedere la sfida in tv

Cagliari-Inter, sfida valida per la 2ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà domenica 30 agosto alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.

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