Cagliari-Inter è una delle sfide più interessanti della seconda giornata di campionato, con i nerazzurri chiamati a dare continuità al proprio avvio di stagione su un campo tradizionalmente insidioso. La squadra di Cristian Chivu parte con i favori del pronostico, ma il Cagliari proverà a sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà Lautaro e compagni. Vediamo quindi come i principali operatori valutano la sfida e quali sono le quote proposte per il match.

Cagliari-Inter, pronostico risultato esatto 0-2

CAGLIARI-INTER, PRONOSTICO RISULTATO ESATTO 0-2 6.50 PIÙ INFO 6.40 PIÙ INFO 6.45 PIÙ INFO 5.80 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 100% Bonus Gold Sport fino a 1000€ + 50% fino a 500€ in Play Bonus PIÙ INFO 250€ senza deposito + 100% 1ª ricarica fino a 50€ PIÙ INFO 10€ in fun bonus (senza deposito) + 50% fino a 100€ sul 1° deposito PIÙ INFO Bonus Benvenuto fino a 2100€ PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Cagliari-Inter, pronostico risultato esatto 1-3

CAGLIARI-INTER, PRONOSTICO RISULTATO ESATTO 1-3 13.00 PIÙ INFO 13.50 PIÙ INFO 13.37 PIÙ INFO 12.00 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 100% Bonus Gold Sport fino a 1000€ + 50% fino a 500€ in Play Bonus PIÙ INFO 250€ senza deposito + 100% 1ª ricarica fino a 50€ PIÙ INFO 10€ in fun bonus (senza deposito) + 50% fino a 100€ sul 1° deposito PIÙ INFO Bonus Benvenuto fino a 2100€ PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Cagliari-Inter, dove vedere la sfida in tv