I bookmaker vedono avanti i Bleus, mentre l’Italia cerca il colpo esterno: ecco il confronto tra le principali quote disponibili.
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Terzo turno di Nations League per gli azzurri di Roberto Mancini che dopo l'esordio negativo con il Belgio e la vittoria esterna in Turchia questa volta se la vedranno con la Francia di Zidane. Sfida sempre affascinante tra due squadre che per blasone rappresentano l'elite del calcio internazionale, rivalità, talento e tanti possibili temi di lettura. Gli Azzurri sono chiamati a misurarsi contro una squadra costruita per arrivare fino in fondo in ogni competizione, in una sfida che si preannuncia intensa e tutt’altro che scontata. Anche il mercato delle quote fotografa l’equilibrio e le diverse chiavi della partita: dall’esito finale al numero di gol, passando per le giocate sui singoli protagonisti. Analizziamo quindi le valutazioni dei principali bookmaker e le opzioni più interessanti proposte per Francia-Italia, con particolare attenzione anche ai giocatori dell’Inter impegnati con le rispettive nazionali.
Francia-Italia, pronostico 1
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Francia-Italia, pronostico X2
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Più alte, naturalmente, le valutazioni legate alla possibilità che l’Italia riesca a uscire imbattuta dalla sfida. Il segno X2 si trova a 2.72 su StarVegas, 2.80 su Betsson, 2.62 su Netwin e 2.81 su Vincitu. Una forbice più ampia rispetto al segno 1, che evidenzia differenze maggiori tra i bookmaker nella valutazione dello scenario favorevole agli Azzurri.
Francia-Italia, dove vedere la sfida in tvIn Italia, la partita è trasmessa in chiaro su Rai 1. È possibile seguire la diretta anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay
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