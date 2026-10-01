VIDEO FCIN1908 / Materazzi: "Io e Mancini avevamo idee diverse: mi disse che..."

Terzo turno di Nations League per gli azzurri di Roberto Mancini che dopo l'esordio negativo con il Belgio e la vittoria esterna in Turchia questa volta se la vedranno con la Francia di Zidane. Sfida sempre affascinante tra due squadre che per blasone rappresentano l'elite del calcio internazionale, rivalità, talento e tanti possibili temi di lettura. Gli Azzurri sono chiamati a misurarsi contro una squadra costruita per arrivare fino in fondo in ogni competizione, in una sfida che si preannuncia intensa e tutt’altro che scontata. Anche il mercato delle quote fotografa l’equilibrio e le diverse chiavi della partita: dall’esito finale al numero di gol, passando per le giocate sui singoli protagonisti. Analizziamo quindi le valutazioni dei principali bookmaker e le opzioni più interessanti proposte per Francia-Italia, con particolare attenzione anche ai giocatori dell’Inter impegnati con le rispettive nazionali.

Francia-Italia, pronostico 1

FRANCIA ITALIA PRONOSTICO 1 1.45 PIÙ INFO 1.44 PIÙ INFO 1.43 PIÙ INFO 1.44 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 50% 1ª ricarica fino a 3000€ + bonus senza deposito fino a 2000€ + fino a 1000 FS PIÙ INFO Bonus 2000€ Gratis + 100% fino a 2000€ sulla ricarica PIÙ INFO 250€ senza deposito + 100% 1ª ricarica fino a 50€ PIÙ INFO 10€ in fun bonus (senza deposito) + 50% fino a 100€ sul 1° deposito PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Francia-Italia, pronostico X2

FRANCIA ITALIA PRONOSTICO X2 2.72 PIÙ INFO 2.80 PIÙ INFO 2.62 PIÙ INFO 2.81 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 50% 1ª ricarica fino a 3000€ + bonus senza deposito fino a 2000€ + fino a 1000 FS PIÙ INFO Bonus 2000€ Gratis + 100% fino a 2000€ sulla ricarica PIÙ INFO 250€ senza deposito + 100% 1ª ricarica fino a 50€ PIÙ INFO 10€ in fun bonus (senza deposito) + 50% fino a 100€ sul 1° deposito PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Il mercato parte con un’indicazione piuttosto netta sulla Francia: il segno 1 viene proposto a. Quote raccolte in una fascia molto stretta, segnale di una lettura abbastanza uniforme da parte degli operatori sulla maggiore probabilità di successo dei Bleus.

Più alte, naturalmente, le valutazioni legate alla possibilità che l’Italia riesca a uscire imbattuta dalla sfida. Il segno X2 si trova a 2.72 su StarVegas, 2.80 su Betsson, 2.62 su Netwin e 2.81 su Vincitu. Una forbice più ampia rispetto al segno 1, che evidenzia differenze maggiori tra i bookmaker nella valutazione dello scenario favorevole agli Azzurri.

Francia-Italia, dove vedere la sfida in tv

In Italia, la partita è trasmessa in chiaro su Rai 1. È possibile seguire la diretta anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay