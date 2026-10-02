La Nations League accende anche i riflettori sui giocatori dell’Inter: tra i mercati speciali spiccano l’assist di Pio Esposito e il cartellino a Barella.
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Francia-Italia torna ad accendere la Nations League con una sfida che interessa da vicino anche il mondo Inter. Gli Azzurri arrivano all’appuntamento di Saint-Denis dopo il successo per 4-1 contro la Turchia e nella rosa di Roberto Mancini ci sono Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco e Francesco Pio Esposito. Sul fronte francese, invece, tra i convocati di Zinédine Zidane figura anche il nerazzurro Andy Diouf. Inter
Una presenza interista importante su entrambi i fronti, che aggiunge un ulteriore motivo d’interesse a una partita già ricca di spunti. In attesa delle scelte definitive dei due commissari tecnici, analizziamo quindi Francia-Italia attraverso le quote proposte dai principali bookmaker, confrontando i mercati più significativi e mantenendo un occhio particolare sui giocatori dell’Inter chiamati a essere protagonisti della serata.
Francia-Italia, assist Pio Esposito
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Francia-Italia, cartellino Barella
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Spazio anche a Nicolò Barella, questa volta sul fronte disciplinare. Il cartellino al centrocampista dell’Inter è quotato 4.00 su StarVegas, 3.60 su Betsson, 4.00 su Netwin e 4.00 su Vincitu. Anche in questo caso il mercato mostra una lettura piuttosto omogenea, con Betsson che assegna una probabilità leggermente maggiore allo scenario rispetto agli altri bookmaker.
Francia-Italia, i convocati di Roberto ManciniDi seguito l'elenco dei giocatori convocati da Roberto Mancini per Francia-Italia.
Portieri: Gianluigi Donnarumma, Marco Carnesecchi, Guglielmo Vicario.
Difensori: Michael Kayode, Matteo Ruggeri, Riccardo Calafiori, Giorgio Scalvini, Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni, Giovanni Di Lorenzo.
Centrocampisti: Nicolò Barella, Nicolò Fagioli, Sandro Tonali, Samuele Ricci, Issa Doumbia, Davide Frattesi.
Attaccanti: Pio Esposito, Moise Kean, Mohamed Alì Zoma, Gianluca Scamacca, Daniel Maldini, Antonio Vergara, Sebastiano Esposito.
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