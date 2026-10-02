Francia-Italia torna ad accendere la Nations League con una sfida che interessa da vicino anche il mondo Inter. Gli Azzurri arrivano all’appuntamento di Saint-Denis dopo il successo per 4-1 contro la Turchia e nella rosa di Roberto Mancini ci sono Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco e Francesco Pio Esposito. Sul fronte francese, invece, tra i convocati di Zinédine Zidane figura anche il nerazzurro Andy Diouf. Inter

Una presenza interista importante su entrambi i fronti, che aggiunge un ulteriore motivo d’interesse a una partita già ricca di spunti. In attesa delle scelte definitive dei due commissari tecnici, analizziamo quindi Francia-Italia attraverso le quote proposte dai principali bookmaker, confrontando i mercati più significativi e mantenendo un occhio particolare sui giocatori dell’Inter chiamati a essere protagonisti della serata.

Francia-Italia, assist Pio Esposito

FRANCIA ITALIA ASSIST PIO ESPOSITO 8.50 PIÙ INFO 8.50 PIÙ INFO 8.00 PIÙ INFO 8.50 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 50% 1ª ricarica fino a 3000€ + bonus senza deposito fino a 2000€ + fino a 1000 FS PIÙ INFO Bonus 2000€ Gratis + 100% fino a 2000€ sulla ricarica PIÙ INFO 250€ senza deposito + 100% 1ª ricarica fino a 50€ PIÙ INFO 10€ in fun bonus (senza deposito) + 50% fino a 100€ sul 1° deposito PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Francia-Italia, cartellino Barella

FRANCIA ITALIA CARTELLINO BARELLA 4.00 PIÙ INFO 3.60 PIÙ INFO 4.00 PIÙ INFO 4.00 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 50% 1ª ricarica fino a 3000€ + bonus senza deposito fino a 2000€ + fino a 1000 FS PIÙ INFO Bonus 2000€ Gratis + 100% fino a 2000€ sulla ricarica PIÙ INFO 250€ senza deposito + 100% 1ª ricarica fino a 50€ PIÙ INFO 10€ in fun bonus (senza deposito) + 50% fino a 100€ sul 1° deposito PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Tra i mercati legati ai singoli protagonisti, attenzione a. Un suo assist in Francia-Italia viene proposto a. Le valutazioni sono quindi quasi perfettamente allineate, con Netwin leggermente più prudente rispetto agli altri operatori sul possibile contributo decisivo dell’attaccante nerazzurro.

Spazio anche a Nicolò Barella, questa volta sul fronte disciplinare. Il cartellino al centrocampista dell’Inter è quotato 4.00 su StarVegas, 3.60 su Betsson, 4.00 su Netwin e 4.00 su Vincitu. Anche in questo caso il mercato mostra una lettura piuttosto omogenea, con Betsson che assegna una probabilità leggermente maggiore allo scenario rispetto agli altri bookmaker.

Francia-Italia, i convocati di Roberto Mancini

Di seguito l'elenco dei giocatori convocati da Roberto Mancini per Francia-Italia.

Portieri: Gianluigi Donnarumma, Marco Carnesecchi, Guglielmo Vicario.

Difensori: Michael Kayode, Matteo Ruggeri, Riccardo Calafiori, Giorgio Scalvini, Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni, Giovanni Di Lorenzo.

Centrocampisti: Nicolò Barella, Nicolò Fagioli, Sandro Tonali, Samuele Ricci, Issa Doumbia, Davide Frattesi.

Attaccanti: Pio Esposito, Moise Kean, Mohamed Alì Zoma, Gianluca Scamacca, Daniel Maldini, Antonio Vergara, Sebastiano Esposito.