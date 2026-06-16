Petar Sucic tra i protagonisti più osservati di Inghilterra-Croazia ai Mondiali 2026. Analisi e comparazione delle quote dei bookmaker sul possibile gol del centrocampista croato e sul mercato cartellini

La sfida tra Inghilterra e Croazia si candida a essere una delle partite più affascinanti e attese della fase a gironi dei Mondiali 2026. Due nazionali abituate a frequentare i grandi palcoscenici internazionali si ritrovano faccia a faccia in un confronto che potrebbe già avere un peso specifico enorme nella corsa al primo posto del Gruppo L e, di conseguenza, nel percorso verso la fase a eliminazione diretta. Trai protagonisti del match potrebbe esserci il nerazzurro Petar Sucic che nel finale di stagione con la maglia dell'Inter è andando in crescendo. Scopriamo le quote che riguardano il centrocampista.