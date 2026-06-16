fcinter1908 quote inter Inghilterra-Croazia, comparazione quote Petar Sucic: le migliori combinazione a confronto

COMPARAZIONE QUOTE

Inghilterra-Croazia, comparazione quote Petar Sucic: le migliori combinazione a confronto

Inghilterra-Croazia, comparazione quote Petar Sucic: le migliori combinazione a confronto - immagine 1
Petar Sucic tra i protagonisti più osservati di Inghilterra-Croazia ai Mondiali 2026. Analisi e comparazione delle quote dei bookmaker sul possibile gol del centrocampista croato e sul mercato cartellini
Giovanni Montopoli Direttore 

La sfida tra Inghilterra e Croazia si candida a essere una delle partite più affascinanti e attese della fase a gironi dei Mondiali 2026. Due nazionali abituate a frequentare i grandi palcoscenici internazionali si ritrovano faccia a faccia in un confronto che potrebbe già avere un peso specifico enorme nella corsa al primo posto del Gruppo L e, di conseguenza, nel percorso verso la fase a eliminazione diretta. Trai protagonisti del match potrebbe esserci il nerazzurro Petar Sucic che nel finale di stagione con la maglia dell'Inter è andando in crescendo. Scopriamo le quote che riguardano il centrocampista.

Inghilterra-Croazia, marcatore Petar Sucic

COMPARAZIONE QUOTE INGHILTERRA CROAZIA MARCATORE PETAR SUCIC
13.00
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11.50
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29.00
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13.00
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Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Per chi cerca una giocata ad alta quota sul fronte marcatori, il nome di Petar Sucic rappresenta una delle opzioni più interessanti offerte dai bookmaker per Inghilterra-Croazia. Le quote oscillano infatti tra l'11.50 proposto da AdmiralBet e il 13.00 di Betsson e StarCasinò Bet, mentre Bet365 si distingue nettamente con una valutazione di 29.00, la più alta tra quelle rilevate.

Inghilterra-Croazia, cartellino giallo Petar Sucic

COMPARAZIONE QUOTE INGHILTERRA CROAZIA CARTELLINO GIALLO PETAR SUCIC
3.90
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4.35
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4.50
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3.90
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Sul mercato dedicato ai cartellini, Petar Sucic viene considerato uno dei giocatori croati maggiormente esposti al rischio di ammonizione. Le quote per un suo cartellino giallo partono dal 3.90 di Betsson e StarCasinò Bet, salgono a 4.35 su AdmiralBet e raggiungono il valore massimo di 4.50 su Bet365. La forbice tra gli operatori è contenuta, segnale di una valutazione piuttosto uniforme sul profilo del centrocampista, chiamato spesso a un lavoro intenso in fase di interdizione e recupero palla.

Inghilterra-Croazia, dove vedere la partita in tv

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La partita tra Inghilterra e Croazia sarà trasmessa in diretta da DAZN, piattaforma che detiene i diritti di tutte le 104 partite dei Mondiali 2026. Il match sarà disponibile anche in chiaro sui canali RAI. L’emittente italiana trasmetterà infatti 35 gare della fase a gironi, oltre alle semifinali e alla finale della competizione

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