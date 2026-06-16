La sfida tra Inghilterra e Croazia si candida a essere una delle partite più affascinanti e attese della fase a gironi dei Mondiali 2026. Due nazionali abituate a frequentare i grandi palcoscenici internazionali si ritrovano faccia a faccia in un confronto che potrebbe già avere un peso specifico enorme nella corsa al primo posto del Gruppo L e, di conseguenza, nel percorso verso la fase a eliminazione diretta. Trai protagonisti del match potrebbe esserci il nerazzurro Petar Sucic che nel finale di stagione con la maglia dell'Inter è andando in crescendo. Scopriamo le quote che riguardano il centrocampista.
COMPARAZIONE QUOTE
Inghilterra-Croazia, comparazione quote Petar Sucic: le migliori combinazione a confronto
Inghilterra-Croazia, marcatore Petar Sucic
Per chi cerca una giocata ad alta quota sul fronte marcatori, il nome di Petar Sucic rappresenta una delle opzioni più interessanti offerte dai bookmaker per Inghilterra-Croazia. Le quote oscillano infatti tra l'11.50 proposto da AdmiralBet e il 13.00 di Betsson e StarCasinò Bet, mentre Bet365 si distingue nettamente con una valutazione di 29.00, la più alta tra quelle rilevate.
Inghilterra-Croazia, cartellino giallo Petar Sucic
Sul mercato dedicato ai cartellini, Petar Sucic viene considerato uno dei giocatori croati maggiormente esposti al rischio di ammonizione. Le quote per un suo cartellino giallo partono dal 3.90 di Betsson e StarCasinò Bet, salgono a 4.35 su AdmiralBet e raggiungono il valore massimo di 4.50 su Bet365. La forbice tra gli operatori è contenuta, segnale di una valutazione piuttosto uniforme sul profilo del centrocampista, chiamato spesso a un lavoro intenso in fase di interdizione e recupero palla.
Inghilterra-Croazia, dove vedere la partita in tv—
La partita tra Inghilterra e Croazia sarà trasmessa in diretta da DAZN, piattaforma che detiene i diritti di tutte le 104 partite dei Mondiali 2026. Il match sarà disponibile anche in chiaro sui canali RAI. L’emittente italiana trasmetterà infatti 35 gare della fase a gironi, oltre alle semifinali e alla finale della competizione
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