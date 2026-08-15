INTER-BETIS, ULTIMO TEST PRIMA DEL CAMPIONATO — Sarà un ferragosto al lavoro per l’Inter di Cristian Chivu, attesa questa sera alle 19.30 al San Nicola di Bari per la sfida amichevole contro il Real Betis di Manuel Pellegrini. Sarà l’ultimo appuntamento della preparazione nerazzurra prima dell’esordio in Serie A contro il Monza, fissato per il 22 agosto. Un test internazionale utile per verificare condizione e automatismi a una settimana dall’inizio delle partite ufficiali.

INTER FAVORITA — I bookmaker vedono i nerazzurri favoriti per il successo. La vittoria dell’Inter viene proposta a 1,72 su Pokerstars e Bwin, 1,70 su Bet365 e 1,76 su Stake, mentre il successo del Betis viene quotato a 3.65 dagli esperti di Eurobet e 3.85 da Netwin. Il pronostico pende dunque dalla parte della squadra di Chivu, chiamata a chiudere il precampionato con una prestazione convincente davanti al pubblico del San Nicola.

RISULTATO ESATTO 2-0 — Per chi cerca una quota decisamente più alta, può essere interessante il 2-0 in favore dell’Inter. Sul mercato del risultato esatto la giocata ha una quota pari a 10,50 per gli esperti di Netwin, leggermente inferiore la quota proposta da Bwin che è pari a 10.00. Gli analisti di Stake propongono una quota di 8.50 mentre Pokerstars propone una quota di 9.25.Uno scenario che immagina un’Inter capace di controllare la partita e, soprattutto, di non concedere reti agli spagnoli: una soluzione più rischiosa, ma con una quota inevitabilmente più invitante.