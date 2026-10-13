La Champions League torna a San Siro e l'Inter cerca il primo successo europeo della stagione. Dopo la sconfitta sul campo del Real Madrid, la squadra di Cristian Chivu affronta il Club Brugge con l'obiettivo di conquistare tre punti importanti per la classifica. I nerazzurri arrivano all'appuntamento forti del 3-0 rifilato al Parma in campionato, mentre i belgi cercano il riscatto dopo il ko contro l'Aston Villa. Riflettori puntati soprattutto sugli attaccanti: il mercato dei possibili marcatori offre diversi spunti, con Lautaro Martinez e Marcus Thuram tra i principali candidati a trovare la rete.

Inter-Club Brugge, pronostico marcatore Lautaro Martinez

Inter-Club Brugge, pronostico marcatore Lautaro Martinez 1.62 PIÙ INFO 1.85 PIÙ INFO 1.71 PIÙ INFO 1.75 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. fino a 3015€ + 30 Free Spins PIÙ INFO 250€ senza deposito + 100% 1ª ricarica fino a 50€ PIÙ INFO 10€ in fun bonus (senza deposito) + 50% fino a 100€ sul 1° deposito PIÙ INFO Bonus Benvenuto fino a 2100€ PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Lautaro Martinez è uno dei principali osservati speciali in vista della sfida di Champions League tra Inter e Club Brugge. Il capitano nerazzurro rappresenta un riferimento importante per l'attacco di Cristian Chivu e la possibilità che trovi la via del gol viene valutata in maniera differente dagli operatori. La quota per una sua marcatura è fissata a 1.62 da Bwin, mentre Vincitu propone 1.71 ed Eurobet 1.75. Più alta la valutazione di Netwin, che si attesta a 1.85, evidenziando una differenza nelle previsioni relative all'eventuale rete dell'argentino.

Inter-Club Brugge, pronostico marcatore Marcus Thuram

Inter-Club Brugge, pronostico marcatore Marcus Thuram 1.73 PIÙ INFO 2.00 PIÙ INFO 1.79 PIÙ INFO 1.80 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. fino a 3015€ + 30 Free Spins PIÙ INFO 250€ senza deposito + 100% 1ª ricarica fino a 50€ PIÙ INFO 10€ in fun bonus (senza deposito) + 50% fino a 100€ sul 1° deposito PIÙ INFO Bonus Benvenuto fino a 2100€ PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Anche Marcus Thuram figura tra i possibili protagonisti offensivi della sfida contro il Club Brugge. La capacità del francese di attaccare la profondità e creare occasioni negli ultimi metri rappresenta una delle risorse a disposizione dell'Inter. Le valutazioni degli operatori sulla possibilità che trovi almeno una rete presentano alcune differenze: Bwin propone una quota di 1.73, Vincitu si attesta a 1.79 ed Eurobet a 1.80. La quotazione più elevata tra quelle prese in esame è quella di Netwin, che raggiunge 2.00, delineando un quadro leggermente diverso rispetto alle valutazioni riservate al compagno di reparto Lautaro Martinez.

Inter-Club Brugge, dove vedere la sfida in tv

Inter-Club Brugge, gara valida per la seconda giornata della Fase Campionato della Champions League 2026/27, si disputerà martedì 13 ottobre alle 21:00 a San Siro e sarà trasmessa in esclusiva su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV.