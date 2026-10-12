La Champions League torna protagonista al Meazza con la sfida tra Inter e Club Brugge, un appuntamento che mette i nerazzurri di Cristian Chivu di fronte a un avversario da affrontare con grande determinazione tenendo conto anche il fattore differenza reti. In chiave pronostico, uno degli aspetti più interessanti riguarda il punteggio esatto, un mercato che offre diverse possibilità in relazione all'andamento della partita e alle caratteristiche delle due formazioni. i nerazzurri, reduci dalla sconfitta di Madrid nel primo turno, dovranno far tesoro delle leggerezze commesse al Bernabeu e tentare - oltre che vince - di realizzare il maggior numero di reti. Queste le combinazione più interessanti

Inter-Club Brugge, pronostico risultato esatto 4-0

Inter-Club Brugge, pronostico risultato esatto 4-0 13.00 PIÙ INFO 11.50 PIÙ INFO 11.50 PIÙ INFO 11.00 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 100% Bonus Gold Sport fino a 1000€ + 50% fino a 500€ in Play Bonus PIÙ INFO 50% 1ª ricarica fino a 3000€ + bonus senza deposito fino a 2000€ + fino a 1000 FS PIÙ INFO fino a 7000€ + 1000 Free Spins PIÙ INFO Bonus Benvenuto fino a 3025€ PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

L'Inter punta a far valere il fattore campo nella sfida di Champions League contro il Club Brugge, con i bookmaker che prendono in considerazione anche l'ipotesi di un successo largo dei nerazzurri. Tra i punteggi analizzati figura il 4-0, proposto da Snai a 13.00. Più contenute le valutazioni di StarVegas e Admiral Bet, entrambe a 11.50, mentre Stake si ferma a 11.00. Uno scenario che immagina la squadra di Cristian Chivu capace di imporsi con autorità, senza concedere reti alla formazione belga.

Inter-Club Brugge, dove vedere il match in tv

Inter-Club Brugge, pronostico risultato esatto 3-0 9.00 PIÙ INFO 7.80 PIÙ INFO 7.80 PIÙ INFO 7.50 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 100% Bonus Gold Sport fino a 1000€ + 50% fino a 500€ in Play Bonus PIÙ INFO 50% 1ª ricarica fino a 3000€ + bonus senza deposito fino a 2000€ + fino a 1000 FS PIÙ INFO fino a 7000€ + 1000 Free Spins PIÙ INFO Bonus Benvenuto fino a 3025€ PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Trova maggiore spazio nelle valutazioni degli operatori l'ipotesi del 3-0, che presenta quote inferiori rispetto al poker nerazzurro. Snai propone 9.00, StarVegas e Admiral Bet si allineano a 7.80, mentre Stake scende a 7.50. Un divario che fotografa le differenti probabilità attribuite ai due punteggi, entrambi legati a una prestazione offensiva convincente dell'Inter e alla tenuta del reparto arretrato. Le quote restano indicative e possono subire variazioni in prossimità del calcio d'inizio.

Inter-Club Brugge, dove vedere il match in tv

Inter-Club Brugge, gara valida per la seconda giornata della Fase Campionato della Champions League 2026/27, si disputerà martedì 13 ottobre alle 21:00 a San Siro e sarà trasmessa in esclusiva su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV.