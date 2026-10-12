Champions League, i nerazzurri di Chivu a caccia del successo contro i belgi: il confronto delle quote Snai, StarVegas, Admiral Bet e Stake sui possibili punteggi.
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La Champions League torna protagonista al Meazza con la sfida tra Inter e Club Brugge, un appuntamento che mette i nerazzurri di Cristian Chivu di fronte a un avversario da affrontare con grande determinazione tenendo conto anche il fattore differenza reti. In chiave pronostico, uno degli aspetti più interessanti riguarda il punteggio esatto, un mercato che offre diverse possibilità in relazione all'andamento della partita e alle caratteristiche delle due formazioni. i nerazzurri, reduci dalla sconfitta di Madrid nel primo turno, dovranno far tesoro delle leggerezze commesse al Bernabeu e tentare - oltre che vince - di realizzare il maggior numero di reti. Queste le combinazione più interessanti
Inter-Club Brugge, pronostico risultato esatto 4-0
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L'Inter punta a far valere il fattore campo nella sfida di Champions League contro il Club Brugge, con i bookmaker che prendono in considerazione anche l'ipotesi di un successo largo dei nerazzurri. Tra i punteggi analizzati figura il 4-0, proposto da Snai a 13.00. Più contenute le valutazioni di StarVegas e Admiral Bet, entrambe a 11.50, mentre Stake si ferma a 11.00. Uno scenario che immagina la squadra di Cristian Chivu capace di imporsi con autorità, senza concedere reti alla formazione belga.
Inter-Club Brugge, dove vedere il match in tv
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Trova maggiore spazio nelle valutazioni degli operatori l'ipotesi del 3-0, che presenta quote inferiori rispetto al poker nerazzurro. Snai propone 9.00, StarVegas e Admiral Bet si allineano a 7.80, mentre Stake scende a 7.50. Un divario che fotografa le differenti probabilità attribuite ai due punteggi, entrambi legati a una prestazione offensiva convincente dell'Inter e alla tenuta del reparto arretrato. Le quote restano indicative e possono subire variazioni in prossimità del calcio d'inizio.
Inter-Club Brugge, dove vedere il match in tvInter-Club Brugge, gara valida per la seconda giornata della Fase Campionato della Champions League 2026/27, si disputerà martedì 13 ottobre alle 21:00 a San Siro e sarà trasmessa in esclusiva su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV.
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