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Dopo la goleada per 16-0 contro l'SV Aasen, l'Inter affronta in amichevole il Karlsruher (seconda divisione tedesca) domenica 26 luglio alle ore 16.30. Secondo test del pre-campionato per i nerazzurri di Cristian Chivu in vista della nuova stagione.

Quella tra Karlsruher e Inter sarà una sfida inedita: i due club, infatti, non si sono mai affrontati in precedenza. I nerazzurri, però, hanno una lunga tradizione nelle trasferte in Germania, dove hanno disputato complessivamente 29 partite, raccogliendo 9 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte.

Ecco le quote più interessanti per il match:

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Inter vince entrambi i tempi?

Quota interessante per l'Inter vincente sia nel primo che nel secondo tempo contro la formazione tedesca: è data a 1.61 su Bet365 . La quota è decisamente più bassa su Starcasinò Betsson : è data a 1.39. Si trova a metà invece la quota di Marathonbet , 1.48.

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Goleada Inter? La quota che stuzzica

Dove vedere Karlsruher-Inter in tv

Interessante la quota del totale di gol del match: più di 5.5 gol (6 dunque) è dato a 4.70 su Marathonbet , la quota sale poi a 5.00 su Bet365 . Su Eurobet arriva a 5.20 ma è ancora più intrigante su Goldbet : è data a 5.50.: Karlsruher-Inter

Data: domenica 26 luglio 2026

Orario: 16.30

Canale tv: DAZN, Sky Sport Calcio, NOW, Inter TV

Streaming: DAZN, Sky Go, NOW