Dopo la goleada per 16-0 contro l'SV Aasen, l'Inter affronta in amichevole il Karlsruher (seconda divisione tedesca) domenica 26 luglio alle ore 16.30.
VIDEO FCIN1908 / Inter in partenza per l'amichevole con il Karlsruher: il saluto di Barella e Pio
Dopo la goleada per 16-0 contro l'SV Aasen, l'Inter affronta in amichevole il Karlsruher (seconda divisione tedesca) domenica 26 luglio alle ore 16.30. Secondo test del pre-campionato per i nerazzurri di Cristian Chivu in vista della nuova stagione.
Quella tra Karlsruher e Inter sarà una sfida inedita: i due club, infatti, non si sono mai affrontati in precedenza. I nerazzurri, però, hanno una lunga tradizione nelle trasferte in Germania, dove hanno disputato complessivamente 29 partite, raccogliendo 9 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte.
Ecco le quote più interessanti per il match:
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Inter vince entrambi i tempi?Quota interessante per l'Inter vincente sia nel primo che nel secondo tempo contro la formazione tedesca: è data a 1.61 su Bet365. La quota è decisamente più bassa su Starcasinò e Betsson: è data a 1.39. Si trova a metà invece la quota di Marathonbet, 1.48.
Goleada Inter? La quota che stuzzicaInteressante la quota del totale di gol del match: più di 5.5 gol (6 dunque) è dato a 4.70 su Marathonbet, la quota sale poi a 5.00 su Bet365. Su Eurobet arriva a 5.20 ma è ancora più intrigante su Goldbet: è data a 5.50.
Dove vedere Karlsruher-Inter in tvPartita: Karlsruher-Inter
Data: domenica 26 luglio 2026
Orario: 16.30
Canale tv: DAZN, Sky Sport Calcio, NOW, Inter TV
Streaming: DAZN, Sky Go, NOW
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