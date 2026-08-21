Inter e Monza si preparano alla prima sfida di campionato, un appuntamento che mette subito in palio punti importanti e che vede i nerazzurri partire con i favori del pronostico. La squadra di Cristian Chivu vuole iniziare nel migliore dei modi davanti al proprio pubblico, confermando le ambizioni della vigilia, mentre il Monza proverà a rendere complicato l’esordio dell’Inter con una gara attenta e organizzata. Anche le quote proposte dai principali operatori evidenziano un divario piuttosto netto tra le due formazioni, con il successo nerazzurro indicato come lo scenario più probabile.

Inter-Monza, pronostico risultato esatto 2-0

PRONOSTICO RISULTATO ESATTO 2-0 5.40 PIÙ INFO 5.40 PIÙ INFO 5.83 PIÙ INFO 5.20 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 50% 1ª ricarica fino a 3000€ + bonus senza deposito fino a 2000€ + fino a 1000 FS PIÙ INFO fino a 7000€ + 1000 Free Spins PIÙ INFO 10€ Fun Bonus + 50€ sul 1° deposito PIÙ INFO Bonus Benvenuto fino a 2100€ PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Inter-Monza, pronostico risultato esatto 4-0

INTER MONZA PRONOSTICO RISULTATO ESATTO 4-0 10.25 PIÙ INFO 10.25 PIÙ INFO 11.22 PIÙ INFO 10.00 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 50% 1ª ricarica fino a 3000€ + bonus senza deposito fino a 2000€ + fino a 1000 FS PIÙ INFO fino a 7000€ + 1000 Free Spins PIÙ INFO 10€ Fun Bonus + 50€ sul 1° deposito PIÙ INFO Bonus Benvenuto fino a 2100€ PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Inter-Monza, dove vedere la sfida in tv