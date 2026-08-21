I principali operatori a confronto sulle quote dei possibili risultati esatti della sfida di campionato tra Inter e Monza.

Giovanni Montopoli
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Inter e Monza si preparano alla prima sfida di campionato, un appuntamento che mette subito in palio punti importanti e che vede i nerazzurri partire con i favori del pronostico. La squadra di Cristian Chivu vuole iniziare nel migliore dei modi davanti al proprio pubblico, confermando le ambizioni della vigilia, mentre il Monza proverà a rendere complicato l’esordio dell’Inter con una gara attenta e organizzata. Anche le quote proposte dai principali operatori evidenziano un divario piuttosto netto tra le due formazioni, con il successo nerazzurro indicato come lo scenario più probabile.

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Inter-Monza, pronostico risultato esatto 2-0

PRONOSTICO RISULTATO ESATTO 2-0
StarVegas
5.40
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Admiral Bet
5.40
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Vincitu
5.83
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Eurobet
5.20
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Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.

StarVegas
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Admiral Bet
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Vincitu
10€ Fun Bonus + 50€ sul 1° deposito
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Eurobet
Bonus Benvenuto fino a 2100€
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Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Tra gli esiti presi in considerazione per Inter-Monza c’è anche il risultato esatto di 2-0 in favore dei nerazzurri. Le valutazioni degli operatori mostrano quote piuttosto vicine tra loro: StarVegas e Admiral Bet propongono il 2-0 a 5.40, Eurobet a 5.20, mentre la quota più alta tra quelle analizzate è quella di Vincitu, pari a 5.83.

Inter-Monza, pronostico risultato esatto 4-0

INTER MONZA PRONOSTICO RISULTATO ESATTO 4-0
StarVegas
10.25
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Admiral Bet
10.25
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Vincitu
11.22
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Eurobet
10.00
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Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Tra i risultati esatti valutati per Inter-Monza trova spazio anche il 4-0 in favore dei nerazzurri, uno scenario associato naturalmente a quote più elevate rispetto a esiti con un margine più contenuto. StarVegas e Admiral Bet propongono il 4-0 a 10.25, Eurobet a 10.00, mentre la quota più alta tra quelle prese in esame è quella di Vincitu, pari a 11.22.

Inter-Monza, dove vedere la sfida in tv

Inter-Monza, sfida valida per la 1ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà sabato 22 agosto alle 18:30 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app.

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