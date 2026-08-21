I principali operatori a confronto sulle quote dei possibili risultati esatti della sfida di campionato tra Inter e Monza.
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Inter e Monza si preparano alla prima sfida di campionato, un appuntamento che mette subito in palio punti importanti e che vede i nerazzurri partire con i favori del pronostico. La squadra di Cristian Chivu vuole iniziare nel migliore dei modi davanti al proprio pubblico, confermando le ambizioni della vigilia, mentre il Monza proverà a rendere complicato l’esordio dell’Inter con una gara attenta e organizzata. Anche le quote proposte dai principali operatori evidenziano un divario piuttosto netto tra le due formazioni, con il successo nerazzurro indicato come lo scenario più probabile.
Inter-Monza, pronostico risultato esatto 2-0
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Inter-Monza, pronostico risultato esatto 4-0
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Inter-Monza, dove vedere la sfida in tvInter-Monza, sfida valida per la 1ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà sabato 22 agosto alle 18:30 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app.
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