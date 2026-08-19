VIDEO / Brasile, rissa sfiorata tra due flop nerazzurri: Dalbert e Gabigol alle mani

1 di 4 Prossima scheda 1 di 4

IL CASO FRATTESI

Il concetto è semplice: l’Inter tratta alcune cessioni quasi come fossero investimenti destinati a rivalutarsi nel tempo. Al momento dell’addio di un calciatore, infatti, il club nerazzurro inserisce spesso una percentuale sulla futura rivendita, incassando subito una parte del valore e mantenendo la possibilità di ottenere altri milioni in futuro. Una sorta di “Piazza Affari” nerazzurra, il cui andamento dipende dal calciomercato.

VIDEO / Inter, Frattesi è arrivato a Roma: l'accoglienza dei tifosi della Lazio

L’ultimo esempio è quello di Davide Frattesi, passato alla Lazio in prestito oneroso per 5 milioni, più 2-3 di bonus, con diritto di riscatto intorno ai 10 milioni e soprattutto il 50% sulla futura rivendita. Ma il centrocampista è soltanto l’ultimo di una lunga serie.

1 di 4 Prossima scheda 1 di 4