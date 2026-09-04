Il confronto tra le quote dei principali operatori per il segno 1 e il segno X della sfida di campionato tra Inter e Napoli.
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Inter-Napoli è il big match del turno di campionato, una sfida ad alta intensità tra due squadre costruite per competere fino in fondo per le posizioni di vertice. A San Siro i nerazzurri proveranno a sfruttare il fattore campo contro una formazione azzurra che resta tra le avversarie più attrezzate del torneo nonostante le assenze di uomini chiave. Anche le quote dei principali bookmaker raccontano una partita sulla carta equilibrata, pur individuando una favorita alla vigilia. Attraverso la comparazione delle proposte degli operatori analizziamo quindi quale delle due squadre parte avanti nei pronostici e quali sono le valutazioni offerte sul segno vincente di Inter-Napoli
Inter-Napoli, pronostico 1
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Inter-Napoli, pronostico X
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Per il segno X, le valutazioni degli operatori risultano molto vicine tra loro. La quota più alta per il pareggio in Inter-Napoli è proposta da Netwin a 3,80, mentre StarVegas, Betsson e Vincitu si attestano tutte a 3,75. Anche in questo caso la comparazione mostra quindi un mercato sostanzialmente allineato, con differenze minime tra le varie proposte. Le quote sono indicative e possono subire variazioni.
Inter-Napoli, dove vedere il match in tvDove vedere Inter-Napoli? La sfida valida per la 3ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà sabato 5 settembre alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app.
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