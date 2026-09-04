Inter-Napoli è il big match del turno di campionato, una sfida ad alta intensità tra due squadre costruite per competere fino in fondo per le posizioni di vertice. A San Siro i nerazzurri proveranno a sfruttare il fattore campo contro una formazione azzurra che resta tra le avversarie più attrezzate del torneo nonostante le assenze di uomini chiave. Anche le quote dei principali bookmaker raccontano una partita sulla carta equilibrata, pur individuando una favorita alla vigilia. Attraverso la comparazione delle proposte degli operatori analizziamo quindi quale delle due squadre parte avanti nei pronostici e quali sono le valutazioni offerte sul segno vincente di Inter-Napoli

Inter-Napoli, pronostico 1

INTER NAPOLI PRONOSTICO 1 1,63 PIÙ INFO 1.66 PIÙ INFO 1.65 PIÙ INFO 1.63 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 50% 1ª ricarica fino a 3000€ + bonus senza deposito fino a 2000€ + fino a 1000 FS PIÙ INFO Bonus 2000€ Gratis + 100% fino a 2000€ sulla ricarica PIÙ INFO 250€ senza deposito + 100% 1ª ricarica fino a 50€ PIÙ INFO 10€ in fun bonus (senza deposito) + 50% fino a 100€ sul 1° deposito PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Inter-Napoli, pronostico X

INTER NAPOLI PRONOSTICO X 3.75 PIÙ INFO 3.75 PIÙ INFO 3.80 PIÙ INFO 3.75 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 50% 1ª ricarica fino a 3000€ + bonus senza deposito fino a 2000€ + fino a 1000 FS PIÙ INFO Bonus 2000€ Gratis + 100% fino a 2000€ sulla ricarica PIÙ INFO 250€ senza deposito + 100% 1ª ricarica fino a 50€ PIÙ INFO 10€ in fun bonus (senza deposito) + 50% fino a 100€ sul 1° deposito PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Per il segno X, le valutazioni degli operatori risultano molto vicine tra loro. La quota più alta per il pareggio in Inter-Napoli è proposta da Netwin a 3,80, mentre StarVegas, Betsson e Vincitu si attestano tutte a 3,75. Anche in questo caso la comparazione mostra quindi un mercato sostanzialmente allineato, con differenze minime tra le varie proposte. Le quote sono indicative e possono subire variazioni.

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