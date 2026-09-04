Il confronto tra le quote dei principali operatori per il segno 1 e il segno X della sfida di campionato tra Inter e Napoli.

Giovanni Montopoli
Screenshot 2026-09-03 alle 16.42.51

VIDEO FCIN1908 / Inter, Chivu si ferma con i tifosi: selfie e autografi

Inter-Napoli è il big match del turno di campionato, una sfida ad alta intensità tra due squadre costruite per competere fino in fondo per le posizioni di vertice. A San Siro i nerazzurri proveranno a sfruttare il fattore campo contro una formazione azzurra che resta tra le avversarie più attrezzate del torneo nonostante le assenze di uomini chiave. Anche le quote dei principali bookmaker raccontano una partita sulla carta equilibrata, pur individuando una favorita alla vigilia. Attraverso la comparazione delle proposte degli operatori analizziamo quindi quale delle due squadre parte avanti nei pronostici e quali sono le valutazioni offerte sul segno vincente di Inter-Napoli

inter napoli quote

Inter-Napoli, pronostico 1

INTER NAPOLI PRONOSTICO 1
StarVegas
1,63
PIÙ INFO
Betsson
1.66
PIÙ INFO
Netwin
1.65
PIÙ INFO
Vincitu
1.63
PIÙ INFO

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.

StarVegas
50% 1ª ricarica fino a 3000€ + bonus senza deposito fino a 2000€ + fino a 1000 FS
PIÙ INFO
Betsson
Bonus 2000€ Gratis + 100% fino a 2000€ sulla ricarica
PIÙ INFO
Netwin
250€ senza deposito + 100% 1ª ricarica fino a 50€
PIÙ INFO
Vincitu
10€ in fun bonus (senza deposito) + 50% fino a 100€ sul 1° deposito
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Per il segno 1, l’Inter parte favorita nelle valutazioni degli operatori presi in esame. La quota più alta per il successo nerazzurro è proposta da Betsson a 1,66, seguita da Netwin a 1,65. Più basse, ma sostanzialmente allineate, le valutazioni di StarVegas e Vincitu, entrambe a 1,63. Il confronto evidenzia quindi una forbice molto contenuta tra i bookmaker, con il mercato che assegna all’Inter un vantaggio nelle previsioni della vigilia. Le quote sono indicative e possono subire variazioni.

Inter-Napoli, pronostico X

INTER NAPOLI PRONOSTICO X
StarVegas
3.75
PIÙ INFO
Betsson
3.75
PIÙ INFO
Netwin
3.80
PIÙ INFO
Vincitu
3.75
PIÙ INFO

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.

StarVegas
50% 1ª ricarica fino a 3000€ + bonus senza deposito fino a 2000€ + fino a 1000 FS
PIÙ INFO
Betsson
Bonus 2000€ Gratis + 100% fino a 2000€ sulla ricarica
PIÙ INFO
Netwin
250€ senza deposito + 100% 1ª ricarica fino a 50€
PIÙ INFO
Vincitu
10€ in fun bonus (senza deposito) + 50% fino a 100€ sul 1° deposito
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Per il segno X, le valutazioni degli operatori risultano molto vicine tra loro. La quota più alta per il pareggio in Inter-Napoli è proposta da Netwin a 3,80, mentre StarVegas, Betsson e Vincitu si attestano tutte a 3,75. Anche in questo caso la comparazione mostra quindi un mercato sostanzialmente allineato, con differenze minime tra le varie proposte. Le quote sono indicative e possono subire variazioni.

Inter-Napoli, dove vedere il match in tv

Dove vedere Inter-Napoli? La sfida valida per la 3ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà sabato 5 settembre alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti