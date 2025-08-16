Inter-Olympiacos, nerazzurri favoriti per i bookie. Sulla somma gol invece…

Quarta e ultima amichevole estiva per l'Inter, con la squadra di Cristian Chivu che chiude il suo precampionato affrontando l'Olympiacos

Ultima uscita amichevole per i nerazzurri di Cristian Chivu sabato 16 agosto alle ore 20.30 allo stadio San Nicola di Bari contro l'Olympiacos. Nelle due precedenti amichevoli l'Inter ha superato in trasferta (e in rimonta) prima il Monaco e poi il Monza (superato ai calci di rigori dopo il 2 a 2 finale).

Prima di fare sul serio i nerazzurri affronteranno la compagine greca su campo neutro.

Inter-Olympiacos, vittoria dei nerazzurri — La squadra di Chivu appare favorita per la vittoria finale contro la formazione greca. I segnali lanciati nel precampionato e la differenza tra le due rose portano gli analisti di settore ad optare per un successo nerazzurro. Vittoria dell'Inter quotata a 1.51 dagli analisti di Bwin, leggermente sotto gli aspeti di Snai che quotano la vittoria della squadra di Chivu a 1.50. Per quanto riguarda gli esperti di Goldbet e Better Lottomatica la quota è di 1.48

COMPARAZIONE QUOTE INTER-OLYMPIACOS VITTORIA NERAZZURRI 1.48 PIÙ INFO 1.51 PIÙ INFO 1.50 PIÙ INFO 1.48 PIÙ INFO

Inter-Olympiacos, over 3.5 — Nella precedenti uscite i nerazzurri sono sempre andati in rete due volte, sia contro il Monaco che contro il Monza. In entrambi i casi la formazione di Chivu ha concesso reti agli avversari. Una ai francesi e due al Monza di mister Bianco. Contro l'Olympiacos la possibilità che il parziale super il 3.5 viene quotata da Goldbet e Better Lottomatica a 2.30 mentre più cauti i bookie di Bwin che bancano l'over 3.5 a 1.53. Nel mezzo si pongono gli operatori di Snai che quotano l'over 3.5 a 2.25

COMPARAZIONE QUOTE Inter-Olympiacos over 3.5 2.30 PIÙ INFO 1.53 PIÙ INFO 2.25 PIÙ INFO 2.30 PIÙ INFO

Inter-Olympiacos dove vederla in tv — La partita tra Inter e Olympiacos sarà visibile in diretta e in chiaro sul canale NOVE (numero 9 del digitale terrestre), ma verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.