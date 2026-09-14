Inter-Udinese, pronostico marcatore: le combinazioni che stuzzicano
Inter-Udinese, pronostico marcatore: le combinazioni che stuzzicano
Le valutazioni dei principali bookmaker sul possibile marcatore della sfida di campionato tra Inter e Udinese
Giovanni Montopoli
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Archiviata la delusione europea per i nerazzurri è tempo di tornare in campo. Inter-Udinese mette di fronte i nerazzurri e i friulani in una sfida di campionato nella quale l’Inter proverà a sfruttare il fattore campo per conquistare tre punti importanti per consolidare il primato in classifica. Tra i mercati analizzati dagli operatori c’è anche quello relativo ai possibili marcatori del match, con diversi protagonisti offensivi della squadra nerazzurra indicati tra i candidati a lasciare il segno. Vediamo quindi come si distribuiscono le valutazioni dei principali bookmaker e quali sono le differenze nelle quote proposte per il possibile marcatore della gara.
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Il nome di Diouf compare tra le opzioni considerate dai bookmaker per il mercato marcatore di Inter-Udinese, con valutazioni non del tutto uniformi tra gli operatori. Snai propone la quota 4.50, mentre StarVegas e Admiral Bet si attestano entrambe a 4.75. Più alta la valutazione di Bwin, che arriva a 5.50. Una forbice piuttosto evidente che fotografa approcci differenti sulla possibilità che il centrocampista nerazzurro trovi la via del gol nel corso della sfida.
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Per Esposito le valutazioni dei bookmaker risultano più ravvicinate rispetto ad altre opzioni del mercato marcatore di Inter-Udinese. Snai propone quota 1.80, mentre Bwin si posiziona a 1.88. Leggermente più alte le valutazioni di StarVegas e Admiral Bet, entrambe a 1.93. Un quadro piuttosto compatto che segnala una lettura sostanzialmente omogenea sulla possibilità che l’attaccante nerazzurro riesca a trovare il gol nel corso della partita.
Inter-Udinese, dove vedere la sfida in tv
Inter-Udinese, sfida valida per la 4ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà lunedì 14 settembre alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.