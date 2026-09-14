Archiviata la delusione europea per i nerazzurri è tempo di tornare in campo. Inter-Udinese mette di fronte i nerazzurri e i friulani in una sfida di campionato nella quale l’Inter proverà a sfruttare il fattore campo per conquistare tre punti importanti per consolidare il primato in classifica. Tra i mercati analizzati dagli operatori c’è anche quello relativo ai possibili marcatori del match, con diversi protagonisti offensivi della squadra nerazzurra indicati tra i candidati a lasciare il segno. Vediamo quindi come si distribuiscono le valutazioni dei principali bookmaker e quali sono le differenze nelle quote proposte per il possibile marcatore della gara.

Inter-Udinese, pronostico marcatore Diouf

INTER UDINESE PRONOSTICO MARCATORE DIOUF 4.50 PIÙ INFO 5.50 PIÙ INFO 4.75 PIÙ INFO 4.75 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 100% Bonus Gold Sport fino a 1000€ + 50% fino a 500€ in Play Bonus PIÙ INFO fino a 3015€ + 30 Free Spins PIÙ INFO 50% 1ª ricarica fino a 3000€ + bonus senza deposito fino a 2000€ + fino a 1000 FS PIÙ INFO fino a 7000€ + 1000 Free Spins PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Inter-Udinese, pronostico marcatore Esposito

INTER UDINESE PRONOSTICO MARCATORE ESPOSITO 1.80 PIÙ INFO 1.88 PIÙ INFO 1.93 PIÙ INFO 1.93 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 100% Bonus Gold Sport fino a 1000€ + 50% fino a 500€ in Play Bonus PIÙ INFO fino a 3015€ + 30 Free Spins PIÙ INFO 50% 1ª ricarica fino a 3000€ + bonus senza deposito fino a 2000€ + fino a 1000 FS PIÙ INFO fino a 7000€ + 1000 Free Spins PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Inter-Udinese, dove vedere la sfida in tv

Il nome dicompare tra le opzioni considerate dai bookmaker per il mercato marcatore di Inter-Udinese, con valutazioni non del tutto uniformi tra gli operatori., mentre. Più alta la valutazione di. Una forbice piuttosto evidente che fotografa approcci differenti sulla possibilità che il centrocampista nerazzurro trovi la via del gol nel corso della sfida.Perle valutazioni dei bookmaker risultano più ravvicinate rispetto ad altre opzioni del mercato marcatore di Inter-Udinese., mentre. Leggermente più alte le valutazioni di. Un quadro piuttosto compatto che segnala una lettura sostanzialmente omogenea sulla possibilità che l’attaccante nerazzurro riesca a trovare il gol nel corso della partita.Inter-Udinese, sfida valida per la 4ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà lunedì 14 settembre alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.