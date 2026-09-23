Il nuovo corso dell’Italia di Roberto Mancini prende ufficialmente il via allo Stadio Olimpico di Roma. Venerdì 25 settembre, alle ore 20:45, gli Azzurri affronteranno il Belgio nella prima giornata della nuova edizione della UEFA Nations League. È il primo di quattro impegni che affronterà la Nazionale durante questa lunga sosta e ricordiamo che gli Azzurri sono nel girone A con Belgio appunto, Francia e Turchia. Ecco un'analisi delle quote di Italia-Belgio offerte da diversi bookmaker.

Ecco chi è favorito

ITALIA-BELGIO, ESITO FINALE 1 2.23 PIÙ INFO 2.19 PIÙ INFO 2.05 PIÙ INFO 2.23 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 100% 1º deposito fino a 1000€ PIÙ INFO 100% 1º deposito fino a 50€ + 50€ Bonus Cash + 100€ Freebet + 10€ con Spid PIÙ INFO fino a 3015€ + 30 Free Spins PIÙ INFO 250€ senza deposito + 100% 1ª ricarica fino a 50€ PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

La quota che stuzzica

ITALIA-BELGIO, NO GOL 2.2 PIÙ INFO 2.2 PIÙ INFO 2.14 PIÙ INFO 2.13 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. Bonus Benvenuto fino a 2100€ PIÙ INFO fino a 500€ di bonus benvenuto sport sul primo deposito PIÙ INFO Bonus Benvenuto 1450€ di cui 600€ senza deposito. PIÙ INFO Bonus 2000€ Gratis + 100% fino a 2000€ sulla ricarica PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dove vedere Italia-Belgio in tv

L’Italia punta ad aprire il nuovo ciclo con una vittoria davanti al proprio pubblico. Le quote dei bookmaker riflettono un certo equilibrio, ma assegnano agli Azzurri i favori del pronostico: si parte da quota 2.05 su Bwin, per salire a 2.19 su WilliamHill e 2.23 su Netwin e Netbet. La vittoria del Belgio è invece data tra 3.15 e 3.29.L’Olimpico farà da cornice al nuovo esordio di Mancini sulla panchina azzurra e il fattore campo può rappresentare un elemento importante per la Nazionale, chiamata a partire con il piede giusto davanti al proprio pubblico. Interessante la quota del No Gol, si preannuncia infatti una partita equilibrata e l'Italia proverà a blindare la porta di Gigio Donnarumma. La quota su Betsson è di 2.13, sale a 2.14 su Quigioco e arriva a 2.2 su Goldbet e Bet365.La partita Italia-Belgio, in programma venerdì 25 settembre, sarà visibile in diretta TV in chiaro su Rai Uno ma anche in streaming su Rai Play.