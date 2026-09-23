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Il nuovo corso dell’Italia di Roberto Mancini prende ufficialmente il via allo Stadio Olimpico di Roma. Venerdì 25 settembre, alle ore 20:45, gli Azzurri affronteranno il Belgio nella prima giornata della nuova edizione della UEFA Nations League. È il primo di quattro impegni che affronterà la Nazionale durante questa lunga sosta e ricordiamo che gli Azzurri sono nel girone A con Belgio appunto, Francia e Turchia. Ecco un'analisi delle quote di Italia-Belgio offerte da diversi bookmaker.
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
L’Italia punta ad aprire il nuovo ciclo con una vittoria davanti al proprio pubblico. Le quote dei bookmaker riflettono un certo equilibrio, ma assegnano agli Azzurri i favori del pronostico: si parte da quota 2.05 su Bwin, per salire a 2.19 su WilliamHill e 2.23 su Netwin e Netbet. La vittoria del Belgio è invece data tra 3.15 e 3.29.
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
L’Olimpico farà da cornice al nuovo esordio di Mancini sulla panchina azzurra e il fattore campo può rappresentare un elemento importante per la Nazionale, chiamata a partire con il piede giusto davanti al proprio pubblico. Interessante la quota del No Gol, si preannuncia infatti una partita equilibrata e l'Italia proverà a blindare la porta di Gigio Donnarumma. La quota su Betsson è di 2.13, sale a 2.14 su Quigioco e arriva a 2.2 su Goldbet e Bet365.
Dove vedere Italia-Belgio in tv
La partita Italia-Belgio, in programma venerdì 25 settembre, sarà visibile in diretta TV in chiaro su Rai Uno ma anche in streaming su Rai Play.