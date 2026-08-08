Ultimo appuntamento della tournée australiana per l’Inter di Cristian Chivu, che sabato 8 agosto alle 13 italiane affronta la Juventus all’Optus Stadium di Perth. I nerazzurri arrivano alla sfida dopo i pareggi per 1-1 contro Manchester City e Milan, mentre i bianconeri hanno mostrato grande solidità durante il precampionato, senza ancora subire gol nelle prime quattro amichevoli. Un Derby d’Italia che, nonostante il carattere amichevole, rappresenta un test importante a poche settimane dall'inizio della nuova Serie A.

Juventus-Inter, pronostico Inter vincente

Juventus-Inter, pronostico OVER 2.5

Il segno 2 viene proposto da Marathonbet scendono di poco portando la quota della vittoria dei nerazzurri a 2,25. I bianconeri possono però contare su un ottimo rendimento nelle amichevoli disputate finora: dopo lo 0-0 contro il Basilea sono arrivate le vittorie contro Standard Liegi, Nizza e Chelsea, tutte senza subire reti. Numeri che rendono interessante il confronto con l'Inter, nonostante per i bookmaker siano proprio i nerazzurri a partire davanti nelle gerarchie della vigilia.

Nonostante la Juventus sia reduce da 4 gare senza subire gol la sfida con i nerazzurri rappresenta un banco di prova importante in vista dell'inizio del campionato. L'Inter non ha brillato con gli attaccanti messi a disposizione di Chivu per questa tournèe ma i nerazzurri sono apparsi comunque brillanti in fase di costruzione. L'over 2.5 per la sfida di Perth è quotato a 1,73 dagli operatori di AdmiralBet e Starvegas. Quota che scende a 1,71 per gli analisti di William Hill e Marathonbet.

Juventus-Inter, dove vedere la sfida in tv

La squadra di Chivu giocherà contro i bianconeri all'Optus Stadium di Perth sabato 8 agosto alle ore 19:00 locali (le 13:00 in Italia).

I tifosi nerazzurri potranno vedere in diretta Juventus-Inter: