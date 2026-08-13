Il nome di Lautaro Martinez torna prepotentemente in orbita Barcellona. Le indiscrezioni rilanciate nelle ultime ore dalla Spagna raccontano di un interesse blaugrana per il capitano dell’Inter, considerato una delle principali alternative a Julian Alvarez, obiettivo numero uno ma difficilissimo da strappare all’Atletico Madrid. A movimentare ulteriormente lo scenario è stato l’incontro tra Deco e Alejandro Camano, agente del Toro: un contatto esplorativo che, al momento, non si è trasformato in una vera trattativa con i nerazzurri che, dal canto loro, sono assolutamente sereni per quanto riguarda la permanenza del capitano.

PRONOSTICO ADDIO DI LAUTARO

Anche i bookmaker hanno inserito il futuro dell’argentino nelle proprie lavagne di calciomercato. Su Betsson, Vincitu e Snai il cambio di squadra di Lautaro Martinez è proposto a quota 9,00, valutazione piuttosto alta che fotografa quanto una partenza da Milano venga considerata, almeno per il momento, uno scenario possibile. La quota sale sensibilmente con gli operatori di Eurobet che portano a 15,00 il possibile addio del capitano dell'Inter.

BASTONI, IL BARÇA RESTA SULLO SFONDO

Non soltanto Lautaro. Tra i nomi dell’Inter accostati al Barcellona c’è da tempo anche quello di Alessandro Bastoni, profilo particolarmente gradito per caratteristiche tecniche e perché mancino. Deco sta cercando un centrale di piede sinistro ma il difensore nerazzurro sarebbe stato per il momento accantonato soprattutto a causa del costo dell’operazione. Anche i bookmaker fotografano una situazione oggi molto meno calda rispetto alla primavera con Betsson, Vincitù, Snai e William Hill che bancano l'addio del difensore a 5.00.