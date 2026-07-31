Manchester City e Inter si ritrovano sabato 1° agosto al Kai Tak Stadium di Hong Kong per una delle amichevoli più prestigiose del precampionato. Una sfida affascinante, utile per verificare condizione atletica e nuovi equilibri tattici in vista dell’inizio della stagione. Nonostante il carattere amichevole dell’incontro, il confronto promette intensità e spettacolo tra due squadre costruite per competere ai massimi livelli.

Il colpo nerazzurro a Hong Kong

Nerazzurri non viaggiano con il favore dei pronostici in poppa viste anche le tante assenze nella squadra di Chivu che dovrà fare a meno dei suoi uomini mgliori. il segno 2 raggiunge la quota di 3.90 per quanto riguarda gli operatori di Bet365. Quota che scende a 3.40 con la proposta di Betsson. La vittoria della squadra di Chivu viene quotata a 3.14 dagli analisti di Stake mentre Betflag propone il successo della formazione allenata da Chivu a 3.00.

Gli inglesi partono leggermente favoriti

Manchester City-Inter, dove vederla in tv

I tifosi nerazzurri potranno vedere in diretta Manchester City-Inter: Sulla piattaforma DAZN e su Sky, senza costi aggiuntivi per chi è già abbonato. In modalità pay per view su OneFootball e su DAZN per i non abbonati.