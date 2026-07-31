Le quote dell’amichevole tra Manchester City e Inter: inglesi favoriti dai bookmaker
Manchester City e Inter si ritrovano sabato 1° agosto al Kai Tak Stadium di Hong Kong per una delle amichevoli più prestigiose del precampionato. Una sfida affascinante, utile per verificare condizione atletica e nuovi equilibri tattici in vista dell’inizio della stagione. Nonostante il carattere amichevole dell’incontro, il confronto promette intensità e spettacolo tra due squadre costruite per competere ai massimi livelli.
Il colpo nerazzurro a Hong Kong
Nerazzurri non viaggiano con il favore dei pronostici in poppa viste anche le tante assenze nella squadra di Chivu che dovrà fare a meno dei suoi uomini mgliori. il segno 2 raggiunge la quota di 3.90 per quanto riguarda gli operatori di Bet365. Quota che scende a 3.40 con la proposta di Betsson. La vittoria della squadra di Chivu viene quotata a 3.14 dagli analisti di Stake mentre Betflag propone il successo della formazione allenata da Chivu a 3.00.
Gli inglesi partono leggermente favoritiInglese che per questa amichevole partono leggermente favoriti sulla squadra nerazzurra con Betflag che propone una quota di 1.90. Betsson leggermente più cauta vede la vittoria dei citizen a 1.79 con Bet365 che scende fino a 1.70 mentre Stake sale fino a 2.00. La squadra di Maresca è un piena fase di ricostruzione ma sulla carta rimane leggermente avanti ai nerazzurri.
Manchester City-Inter, dove vederla in tvI tifosi nerazzurri potranno vedere in diretta Manchester City-Inter: Sulla piattaforma DAZN e su Sky, senza costi aggiuntivi per chi è già abbonato. In modalità pay per view su OneFootball e su DAZN per i non abbonati.
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