Il derby della Madonnina si prepara a infiammare il Meazza. Sabato 31 ottobre alle 20.45 Milan e Inter si affrontano nella decima giornata di Serie A, in una sfida che mette in palio molto più dei tre punti. I nerazzurri di Cristian Chivu arrivano all'appuntamento forti del successo per 2-0 sul Venezia, una vittoria sofferta che ha permesso all'Inter di agganciare la Lazio in vetta alla classifica. Situazione differente per il Milan di Ruben Amorim, reduce dal pesante 4-2 casalingo contro il Bologna e chiamato a reagire immediatamente davanti al proprio pubblico. Non conta la classifica, non contano i precedenti, il derby - da sempre - è una partita che fa storia a se. Scopriamo insieme il favorito per la stracitttadina.

Milan-Inter, pronostico 1

MILAN INTER PRONOSTICO 1 3.50 PIÙ INFO 3.55 PIÙ INFO 3.55 PIÙ INFO 3.50 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 100% 1º deposito fino a 1000€ PIÙ INFO 100% 1º deposito fino a 50€ + 50€ Bonus Cash + 100€ Freebet + 10€ con Spid PIÙ INFO Bonus 2000€ Gratis + 100% fino a 2000€ sulla ricarica PIÙ INFO 50€ senza deposito + 50€ cashback PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Il derby di Milano si presenta come una sfida aperta a diversi scenari, con il Milan che proverà a sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà la formazione di Cristian Chivu. Il successo rossonero, identificato dal segno 1, viene proposto a 3.50 da NetBet e StarCasinò, mentre William Hill e Betsson offrono una quota di 3.55. Le valutazioni dei bookmaker indicano dunque una vittoria del Milan come un'ipotesi meno probabile rispetto al successo nerazzurro, pur senza escludere possibili sorprese in una partita tradizionalmente ricca di equilibrio e tensione.

Milan-Inter, pronostico 2

MILAN INTER PRONOSTICO 2 1.98 PIÙ INFO 1.99 PIÙ INFO 2.00 PIÙ INFO 1.97 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 100% 1º deposito fino a 1000€ PIÙ INFO 100% 1º deposito fino a 50€ + 50€ Bonus Cash + 100€ Freebet + 10€ con Spid PIÙ INFO Bonus 2000€ Gratis + 100% fino a 2000€ sulla ricarica PIÙ INFO 50€ senza deposito + 50€ cashback PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

L'Inter si presenta al derby con l'obiettivo di conquistare tre punti importanti nella corsa alle prime posizioni della classifica. I nerazzurri partono leggermente favoriti secondo le valutazioni degli operatori, anche se la particolare natura della stracittadina rende difficile individuare un esito scontato. Il segno 2, relativo alla vittoria dell'Inter, è quotato 2.00 da Betsson, mentre William Hill propone 1.99, NetBet 1.98 e StarCasinò 1.97. Quote piuttosto ravvicinate che confermano una sostanziale uniformità nelle valutazioni dei bookmaker sull'eventuale successo della squadra di Chivu.

Milan-Inter, dove vedere il match in tv

Milan-Inter, sfida valida per la 10ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà sabato 31 ottobre alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.