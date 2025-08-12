Monza-Inter, quota Under 2,5—
Per quanto il risultato finale finale possa esser scontato con la vittoria dei nerazzurri nei 90 minuti la squadra di Chivu, seppur in inferiorità numerica, ho realizzato due gol contro il Monaco con la gara che si è incanalata in binari particolari vista l'espulsione di Calhanoglu. L'over 2.5 viene quotato dagli esperti di Bet365 a 3.00 mentre sono più cauti i bookie di Netwin, Betsson e Netbet con una quota di 2..85
Monza-Inter, dove vedere la partita—
Monza-Inter si giocherà martedì 12 agosto alle 21:00 e sarà trasmessa in chiaro e in diretta esclusiva su Sportitalia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA