Seconda uscita estiva per l'Inter di Chivu che questa sera affronterà il Monza dopo aver superato nella prima amichevole il Monaco in trasferta
Dopo il convincente test contro il Monaco per i nerazzurri sarà la volta di vedersela con il Monza, squadra retrocessa in serie B la scorsa stagione, ma che nel passato campionato ha fatto penare e non poco i nerazzurri allora allenati da Simone Inzaghi.

Gara dal verdetto quantomeno scontato quello tra le due squadre con i nerazzurri che arrivano dalla vittoria ottenuta in 10 uomini contro il Monaco in rimonta a Montecarlo. Gli esperti di Netwin e Bet365 quotano a 1.28 la vittoria dell'Inter mentre più cauti gli analisti di Betsson e Netbet con una quota pari a 1.26 per la vittoria dei nerazzurri.

Per quanto il risultato finale finale possa esser scontato con la vittoria dei nerazzurri nei 90 minuti la squadra di Chivu, seppur in inferiorità numerica, ho realizzato due gol contro il Monaco con la gara che si è incanalata in binari particolari vista l'espulsione di Calhanoglu. L'over 2.5 viene quotato dagli esperti di Bet365 a 3.00 mentre sono più cauti i bookie di Netwin, Betsson e Netbet con una quota di 2..85

Monza-Inter si giocherà martedì 12 agosto alle 21:00 e sarà trasmessa in chiaro e in diretta esclusiva su Sportitalia.

 

 

