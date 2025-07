Dopo l'eliminazione dell'Inter dal Mondiale per Club per mano della Fluminense si aprono scenari di mercato alla luce delle dichiarazioni post partita di Lautaro Martinez e Beppe Marotta

Giovanni Montopoli Direttore 1 luglio 2025 (modifica il 1 luglio 2025 | 13:57)

Si conclude nel peggiore dei modi la spedizione a stelle e strisce dei nerazzurri. Dopo esser arrivati primi nel girone davanti a Monterrey e River Plate, l'Inter si congeda dal Mondiale per club eliminata dalla formazione brasiliana del Fluminense che passa per 2 a 0. Non è però l'eliminazione che tiene banco in casa nerazzurra quanto le dichiarazioni post partita di Lautaro Martinez e Beppe Marotta. "Chi non vuole restare se ne vada" ha tuonato nel post gara il capitano dell'Inter. Un chiaro riferimento all'indirizzo di Hakan Calhanoglu che sembra sempre più intenzionato a tornare in Turchia. Arriva anche la sponda del Presidente dell'Inter, Beppe Marotta, che sempre nel post gara mette i puntini sulle i: "Lautaro? Si riferiva a Calhanoglu" ha aggiunto il numero 1 dell'Inter.

Calhanoglu però non è l'unico giocatore sulla lista dei possibili partenti. E' notizie di questi giorni l'interessamento dell'Atletico Madrid per Davide Frattesi, anche lui rientrato in Italia in anticipo per recuperare da un infortunio. Confrontiamo le quote dei principali siti di scommesse sulla possibile partenza del calciatore nerazzurro.

Quote partenza Davide Frattesi nella sessione estiva di calciomercato Quella tra Davide Frattesi appare come una storia d'amore probabilmente troppo intensa per durare a lungo. Il centrocampista dell'Inter ha vissuto stagioni da seconda scelta nonostante l'apporto dato al cammino dell'Inter sia in campionato che in Champions League. Suo il gol che ha permesso ai nerazzurri di centrare la finale di Monaco cosi come suo è stato il gol che ha permesso ai nerazzurri di uscire vincitori nell'andata dei quarti di finali a Monaco di Baviera contro il Bayern. Tutto questo però è servito a ben poco, Frattesi è rimasto ai margini nella finale contro il PSG senza metter nelle gambe nemmeno un minuto. I principali bookie sono concordi nel sentenziare l'addio del centrocampista nerazzurro che secondo gli analisti di Betsson, Netwin, Admiralbet e Netbet è quotato 1,50.

All'interno della nostra sezione quote Inter, è possibile consultare anche i principali bonus scommesse degli operatori