Il Derby della Madonnina sbarca per la prima volta in Australia: Milan e Inter si affronteranno all’Optus Stadium di Perth in una gara amichevole di grande prestigio. Mister Chivu dovrà fare a meno naturalmente dei nazionali che hanno disputato la fase finale del Mondiale 2026. Non ci saranno Lautaro, Thuram, il neo acquisto Stones e nemmeno Akanji che è attualmente a Milano. In attacco Pio Esposito dovrebbe fare coppia con Bonny mentre in cabina di regia si accomoda ancora Stankovic.

Milan-Inter, pronostico risultato esatto 2-2

Tra i risultati esatti più interessanti c’è il 2-2, scenario compatibile con una partita estiva nella quale rotazioni, carichi di lavoro e difese ancora da registrare potrebbero favorire lo spettacolo. Entrambe le squadre arrivano inoltre da un pareggio con gol: il Milan ha chiuso sul 2-2 contro il Celtic, mentre l’Inter ha impattato 1-1 con il Manchester City. Il risultato esatto di 2 a 2 al termine dei 90 minuti viene proposto a 11.00 da Vincitù, Betsson, quota che sale a 11.50 per gli operatori di Netwin mentre più cauti i bookie di Stavegas che propongono una quota di 10.00.

Milan-Inter, pronostico marcatore Diouf