Inter e Fiorentina si preparano a scendere in campo a San Siro per una sfida che mette di fronte due squadre protagoniste di un avvio di campionato molto diverso. I nerazzurri cercano di confermare il proprio rendimento e proseguire la corsa nelle zone alte della classifica, mentre la formazione viola è chiamata a una prova di carattere per provare a invertire la rotta. Un confronto che, almeno sulla carta, vede l'Inter partire favorita, ma che presenta diversi elementi da valutare in chiave pronostico. In vista della sfida, analizziamo le quote proposte dai principali bookmaker, con particolare attenzione al mercato 1X2 e al possibile esito finale dell'incontro.

Inter-Fiorentina, pronostico 1

INTER FIORENTINA PRONOSTICO 1 1.33 PIÙ INFO 1.35 PIÙ INFO 1.33 PIÙ INFO 1.36 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. Bonus Benvenuto fino a 2100€ PIÙ INFO 100% 1º deposito fino a 50€ + 50€ Bonus Cash + 100€ Freebet + 10€ con Spid PIÙ INFO 100% 1ª ricarica fino a 100€ PIÙ INFO PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

L'Inter parte con i favori del pronostico nella sfida di San Siro contro la Fiorentina, come confermano le valutazioni dei principali bookmaker. Il successo dei nerazzurri, identificato dal segno 1, viene proposto a 1.33 da Goldbet e PokerStars, mentre William Hill offre una quota di 1.35. Leggermente superiore la valutazione di PerlaPlay, che si attesta a 1.36. Un quadro sostanzialmente uniforme tra gli operatori, che evidenzia come la formazione interista venga considerata favorita per la conquista dei tre punti.

Inter-Fiorentina, pronostico OVER 3.5

INTER FIORENTINA PRONOSTICO OVER 3.5 1.95 PIÙ INFO 2.01 PIÙ INFO 1.95 PIÙ INFO 1.97 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. Bonus Benvenuto fino a 2100€ PIÙ INFO 100% 1º deposito fino a 50€ + 50€ Bonus Cash + 100€ Freebet + 10€ con Spid PIÙ INFO 100% 1ª ricarica fino a 100€ PIÙ INFO PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Un secondo mercato preso in esame è quello relativo all'Over 3.5, che prevede almeno quattro reti complessive nell'incontro. In questo caso le valutazioni risultano più elevate: Goldbet e PokerStars propongono una quota di 1.95, PerlaPlay si attesta a 1.97, mentre William Hill raggiunge 2.01. Differenze contenute che mostrano una certa omogeneità nelle valutazioni degli operatori, pur trattandosi di un esito considerato meno probabile rispetto alla vittoria nerazzurra. La comparazione offre così due prospettive differenti sul possibile andamento di Inter-Fiorentina.

Inter-Fiorentina, dove vedere il match in tv

Inter-Fiorentina, sfida valida per la 8ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà domenica 25 ottobre alle 12:30 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app.