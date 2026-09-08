L'Inter di Cristian Chivu sfida il Real Madrid al Santiago Bernabeu per la gara d'esordio della Champions League 2026/27: occhio a questi risultati esatti.

Alessandro Cosattini
Cambiasso

VIDEO / "Sempre pazza Inter": Cambiasso esulta così dopo il 3-2 al Napoli... con due ex nerazzurri

L'Inter di Cristian Chivu fa visita al Real Madrid al Santiago Bernabeu per la gara d'esordio della Champions League 2026/27. Una gara molto affascinante, che vedrà i nerazzurri affrontare la squadra guidata da José Mourinho, proprio l'ultimo allenatore a vincere la Champions alla guida dell'Inter. Lautaro Martinez e compagni arrivano al match dopo la grande rimonta per 3-2 contro il Napoli. Ecco i risultati esatti che stuzzicano per la gara in programma martedì alle ore 21.00.

Pari Inter al Bernabeu?

REAL MADRID-INTER RISULTATO ESATTO 2-2
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13.00
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14.8
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Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
L'Inter è reduce dalla vittoria in rimonta per 3-2 con il Napoli e c'è un risultato esatto che stuzzica. Si tratta di un punteggio che non si è mai verificato nei 19 precedenti tra le due formazioni: il 2-2. Su Bet365, MarathonBet e WilliamHill è dato a 13, ma la quota arriva addirittura a 14.80 su QuiGioco.
chivu champions

Sorpresa di Chivu a Mourinho?

REAL MADRID-INTER RISULTATO ESATTO 2-3
Snai
30
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Betsson
35
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Netwin
40
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Marathonbet
36.0
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L'allievo supera il maestro? Chivu era un giocatore dell'Inter del Triplete di Mourinho e chissà che non possa esserci la grande sorpresa al Bernabeu. La quota del 3-2 per i nerazzurri, ovvero lo stesso risultato della sfida col Napoli, ha una quota davvero clamorosa. Si parte da 30 su Snai, la quota sale a 35 su Betsson e 36 su MarathonBet. Ma arriva addirittura a 40.00 su Netwin.

Dove vedere Real Madrid-Inter in tv

Real Madrid-Inter, gara valida per la prima giornata della Fase Campionato della Champions League 2026/27, si disputerà martedì 8 settembre alle 21:00 allo stadio Bernabéu e sarà trasmessa in esclusiva su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV.

Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime da Madrid in attesa del fischio d'inizio della sfida. Il nostro Livematch pre Real Madrid-Inter sarà in diretta dalle ore 19:30 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 20:15. Al termine della sfida gli approfondimenti e le interviste.

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