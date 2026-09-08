L'Inter di Cristian Chivu fa visita al Real Madrid al Santiago Bernabeu per la gara d'esordio della Champions League 2026/27. Una gara molto affascinante, che vedrà i nerazzurri affrontare la squadra guidata da José Mourinho, proprio l'ultimo allenatore a vincere la Champions alla guida dell'Inter. Lautaro Martinez e compagni arrivano al match dopo la grande rimonta per 3-2 contro il Napoli. Ecco i risultati esatti che stuzzicano per la gara in programma martedì alle ore 21.00.

Pari Inter al Bernabeu?

REAL MADRID-INTER RISULTATO ESATTO 2-2 13.00 PIÙ INFO 13.0 PIÙ INFO 14.8 PIÙ INFO 13.0 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. fino a 500€ di bonus benvenuto sport sul primo deposito PIÙ INFO 100% 1º deposito fino a 50€ + 50€ Bonus Cash + 100€ Freebet + 10€ con Spid PIÙ INFO Bonus Benvenuto fino a 1350€ PIÙ INFO fino a 1000€ + 200 Free Spins PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Sorpresa di Chivu a Mourinho?

REAL MADRID-INTER RISULTATO ESATTO 2-3 30 PIÙ INFO 35 PIÙ INFO 40 PIÙ INFO 36.0 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 100% Bonus Gold Sport fino a 1000€ + 50% fino a 500€ in Play Bonus PIÙ INFO Bonus 2000€ Gratis + 100% fino a 2000€ sulla ricarica PIÙ INFO 250€ senza deposito + 100% 1ª ricarica fino a 50€ PIÙ INFO fino a 1000€ + 200 Free Spins PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dove vedere Real Madrid-Inter in tv

L'Inter è reduce dalla vittoria in rimonta per 3-2 con il Napoli e c'è un risultato esatto che stuzzica. Si tratta di un punteggio che non si è mai verificato nei 19 precedenti tra le due formazioni: il 2-2. Su Bet365, MarathonBet e WilliamHill è dato a 13, ma la quota arriva addirittura a 14.80 su QuiGioco.L'allievo supera il maestro? Chivu era un giocatore dell'Inter del Triplete di Mourinho e chissà che non possa esserci la grande sorpresa al Bernabeu. La quota del 3-2 per i nerazzurri, ovvero lo stesso risultato della sfida col Napoli, ha una quota davvero clamorosa. Si parte da 30 su Snai, la quota sale a 35 su Betsson e 36 su MarathonBet. Ma arriva addirittura a 40.00 su Netwin.Real Madrid-Inter, gara valida per la prima giornata della Fase Campionato della Champions League 2026/27, si disputerà martedì 8 settembre alle 21:00 allo stadio Bernabéu e sarà trasmessa in esclusiva su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV.

Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime da Madrid in attesa del fischio d'inizio della sfida. Il nostro Livematch pre Real Madrid-Inter sarà in diretta dalle ore 19:30 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 20:15. Al termine della sfida gli approfondimenti e le interviste.