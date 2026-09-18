All’Olimpico sfida aperta e potenzialmente ricca di gol: ecco come i principali operatori valutano due possibili risultati esatti

Giovanni Montopoli
Maglia

VIDEO / Inter, ecco la terza maglia 2026/27: le prime immagini ufficiali

Domani pomeriggio lo stadio Olimpico sarà teatro della sfida più attesa della quinta giornata del campionato di calcio di Serie A, Roma-Inter. Confronto che mette di fronte due squadre con ambizioni importanti e che promette equilibrio e intensità. Proprio per questo, individuare il risultato esatto diventa una delle letture più interessanti in ottica pronostico: il fattore Olimpico può pesare, ma l’Inter ha qualità ed esperienza per colpire anche lontano da San Siro. Vediamo quindi come i principali operatori valutano i possibili risultati esatti di Roma-Inter e quali scenari emergono dal confronto delle quote.

roma inter pronostico risultato esatto

Roma-Inter, pronostico risultato esatto 2-3

ROMA INTER PRONOSTICO RISULTATO ESATTO 2-3
StarVegas
23.50
PIÙ INFO
Netwin
25.00
PIÙ INFO
Vincitu
25.33
PIÙ INFO
Eurobet
24.00
PIÙ INFO

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.

StarVegas
50% 1ª ricarica fino a 3000€ + bonus senza deposito fino a 2000€ + fino a 1000 FS
PIÙ INFO
Netwin
250€ senza deposito + 100% 1ª ricarica fino a 50€
PIÙ INFO
Vincitu
10€ in fun bonus (senza deposito) + 50% fino a 100€ sul 1° deposito
PIÙ INFO
Eurobet
Bonus Benvenuto fino a 2100€
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Il 2-3 in favore dell’Inter è uno degli esiti più specifici e quindi più difficili da centrare nel mercato del risultato esatto. Nella comparazione proposta, la quota più alta è quella di Vincitu a 25.33, seguita da Netwin a 25.00, Eurobet a 24.00 e StarVegas a 23.50. Valori così elevati riflettono naturalmente la bassa probabilità associata a un punteggio preciso: il confronto tra operatori serve quindi soprattutto a evidenziare le differenze di valutazione sullo stesso scenario.

Roma-Inter, pronostico risultato esatto 2-1

ROMA INTER PRONOSTICO RISULTATO ESATTO 2-1
StarVegas
9.75
PIÙ INFO
Vincitu
10.52
PIÙ INFO
Eurobet
9.90
PIÙ INFO

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.

StarVegas
50% 1ª ricarica fino a 3000€ + bonus senza deposito fino a 2000€ + fino a 1000 FS
PIÙ INFO
Vincitu
10€ in fun bonus (senza deposito) + 50% fino a 100€ sul 1° deposito
PIÙ INFO
Eurobet
Bonus Benvenuto fino a 2100€
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Il 2-1 in favore della Roma rappresenta un altro possibile scenario nel mercato del risultato esatto, con quote decisamente più contenute rispetto al 2-3 nerazzurro. Nella comparazione tra gli operatori considerati, Vincitu propone 10.52, mentre Eurobet quota 9.90 e StarVegas 9.75. Anche in questo caso si tratta di un esito molto specifico, per sua natura difficile da prevedere.

Roma-Inter, dove vedere la sfida in tv

Roma-Inter (qui la probabile formazione nerazzurra), sfida valida per la 5ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà sabato 19 settembre alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti