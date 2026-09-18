Domani pomeriggio lo stadio Olimpico sarà teatro della sfida più attesa della quinta giornata del campionato di calcio di Serie A, Roma-Inter. Confronto che mette di fronte due squadre con ambizioni importanti e che promette equilibrio e intensità. Proprio per questo, individuare il risultato esatto diventa una delle letture più interessanti in ottica pronostico: il fattore Olimpico può pesare, ma l’Inter ha qualità ed esperienza per colpire anche lontano da San Siro. Vediamo quindi come i principali operatori valutano i possibili risultati esatti di Roma-Inter e quali scenari emergono dal confronto delle quote.

Roma-Inter, pronostico risultato esatto 2-3

ROMA INTER PRONOSTICO RISULTATO ESATTO 2-3 23.50 PIÙ INFO 25.00 PIÙ INFO 25.33 PIÙ INFO 24.00 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 50% 1ª ricarica fino a 3000€ + bonus senza deposito fino a 2000€ + fino a 1000 FS PIÙ INFO 250€ senza deposito + 100% 1ª ricarica fino a 50€ PIÙ INFO 10€ in fun bonus (senza deposito) + 50% fino a 100€ sul 1° deposito PIÙ INFO Bonus Benvenuto fino a 2100€ PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Roma-Inter, pronostico risultato esatto 2-1

ROMA INTER PRONOSTICO RISULTATO ESATTO 2-1 9.75 PIÙ INFO 10.52 PIÙ INFO 9.90 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 50% 1ª ricarica fino a 3000€ + bonus senza deposito fino a 2000€ + fino a 1000 FS PIÙ INFO 10€ in fun bonus (senza deposito) + 50% fino a 100€ sul 1° deposito PIÙ INFO Bonus Benvenuto fino a 2100€ PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Il 2-1 in favore della Roma rappresenta un altro possibile scenario nel mercato del risultato esatto, con quote decisamente più contenute rispetto al 2-3 nerazzurro. Nella comparazione tra gli operatori considerati, Vincitu propone 10.52, mentre Eurobet quota 9.90 e StarVegas 9.75. Anche in questo caso si tratta di un esito molto specifico, per sua natura difficile da prevedere.

Roma-Inter, dove vedere la sfida in tv