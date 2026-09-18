All’Olimpico sfida aperta e potenzialmente ricca di gol: ecco come i principali operatori valutano due possibili risultati esatti
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Domani pomeriggio lo stadio Olimpico sarà teatro della sfida più attesa della quinta giornata del campionato di calcio di Serie A, Roma-Inter. Confronto che mette di fronte due squadre con ambizioni importanti e che promette equilibrio e intensità. Proprio per questo, individuare il risultato esatto diventa una delle letture più interessanti in ottica pronostico: il fattore Olimpico può pesare, ma l’Inter ha qualità ed esperienza per colpire anche lontano da San Siro. Vediamo quindi come i principali operatori valutano i possibili risultati esatti di Roma-Inter e quali scenari emergono dal confronto delle quote.
Roma-Inter, pronostico risultato esatto 2-3
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Roma-Inter, pronostico risultato esatto 2-1
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Il 2-1 in favore della Roma rappresenta un altro possibile scenario nel mercato del risultato esatto, con quote decisamente più contenute rispetto al 2-3 nerazzurro. Nella comparazione tra gli operatori considerati, Vincitu propone 10.52, mentre Eurobet quota 9.90 e StarVegas 9.75. Anche in questo caso si tratta di un esito molto specifico, per sua natura difficile da prevedere.
Roma-Inter, dove vedere la sfida in tvRoma-Inter (qui la probabile formazione nerazzurra), sfida valida per la 5ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà sabato 19 settembre alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app.
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