Si avvicina il big match dell'Olimpico tra Roma e Inter in programma per la 5a giornata di Serie A: la probabile formazione nerazzurra.
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Si avvicina il big match dell'Olimpico tra Roma e Inter in programma per la 5a giornata di Serie A prima della sosta per le nazionali. Delineata la formazione nerazzurra, Cristian Chivu ha deciso 9 titolari su 11 per Sky Sport.
Davanti alla porta difesa da Martinez, pronto il terzetto composto da Bisseck, Akanji e Bastoni. Manca l'infortunato Stones, qui l'esito degli esami. A sinistra torna titolare Dimarco al posto di Carlos Augusto, a destra un dubbio: o Diouf o Luis Henrique, si giocano il posto per Sky.
A centrocampo manca l'infortunato Calhanoglu: pronti Barella, Zielinski e a completare il terzetto c'è Jones in vantaggio su Sucic. In attacco attesi Lautaro Martinez e Thuram dal 1'.
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