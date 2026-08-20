La vittoria dell’Inter è proposta tra 1.21 e 1.23, l’Over 2.5 oscilla invece tra 1.56 e 1.60: tutte le quote a confronto.
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INTER-MONZA, SI RIPARTE DA SAN SIRO – La Serie A 2026/27 dell’Inter comincia davanti al pubblico del Meazza. Sabato 22 agosto alle 18.30 i nerazzurri di Cristian Chivu ospitano a San Siro il Monza neopromosso, tornato immediatamente nella massima serie. I campioni d’Italia partono con l’obiettivo di difendere il titolo e i pronostici sembrano decisamente indirizzati dalla parte dei nerazzurri. Per i brianzoli subito un test complicatissimo contro una delle principali favorite per lo Scudetto.
Inter-Monza, pronostico vittoria Inter
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Inter-Monza, pronostico OVER 2.5
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Inter-Monza, dove vedere la partita in tvInter-Monza, sfida valida per la 1ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà sabato 22 agosto alle 18:30 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app.
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