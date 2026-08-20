INTER-MONZA, SI RIPARTE DA SAN SIRO – La Serie A 2026/27 dell’Inter comincia davanti al pubblico del Meazza. Sabato 22 agosto alle 18.30 i nerazzurri di Cristian Chivu ospitano a San Siro il Monza neopromosso, tornato immediatamente nella massima serie. I campioni d’Italia partono con l’obiettivo di difendere il titolo e i pronostici sembrano decisamente indirizzati dalla parte dei nerazzurri. Per i brianzoli subito un test complicatissimo contro una delle principali favorite per lo Scudetto.

Inter-Monza, pronostico vittoria Inter

Comparazione Quote 1.21 PIÙ INFO 1,22 PIÙ INFO 1.21 PIÙ INFO 1.23 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 100% 1º deposito fino a 50€ + 50€ Bonus Cash + 100€ Freebet + 10€ con Spid PIÙ INFO fino a 7000€ + 1000 Free Spins PIÙ INFO Bonus Benvenuto fino a 2100€ PIÙ INFO Bonus Benvenuto fino a 3025€ PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Inter-Monza, pronostico OVER 2.5

Comparazione Quote 1.56 PIÙ INFO 1.60 PIÙ INFO 1.60 PIÙ INFO 1.60 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 100% 1º deposito fino a 50€ + 50€ Bonus Cash + 100€ Freebet + 10€ con Spid PIÙ INFO fino a 7000€ + 1000 Free Spins PIÙ INFO Bonus Benvenuto fino a 2100€ PIÙ INFO Bonus Benvenuto fino a 3025€ PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Inter-Monza, dove vedere la partita in tv

Inter-Monza, sfida valida per la 1ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà sabato 22 agosto alle 18:30 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app.

Il pronostico degli operatori per la sfida contro il Monza pende in maniera evidente dalla parte dell’Inter. Il successo della squadra nerazzurra viene proposto a, mentre. Quota, mentre tra gli operatori presi in esame èTra i mercati disponibili per Inter-Monza c’è anche quello relativo al numero complessivo di reti. L’, che si verifica in presenza di almeno tre gol nel corso della partita, è quotato. Valutazione leggermente più alta per gli altri operatori presi in esame:. Anche in questo caso le differenze tra i bookmaker sono contenute, con valori sostanzialmente allineati.