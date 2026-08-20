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"Con Jones, considerate le necessità e le richieste tecniche, il mercato nerazzurro è da considerare completo. Gli ultimi giorni della sessione, però, potrebbero regalare ulteriori novità, anche al di là di Luis Henrique". Ne è sicuro il Corriere dello Sport, che spiega la situazione in merito ad un eventuale ultimo colpo di mercato in attacco da regalare a Cristian Chivu per completare definitivamente la rosa.

Si legge: "Se le valutazioni sulla tempistica dell’acquisto di Jones si sono concluse, sono in corso invece quelle sull’opportunità di aggiungere un’altra punta, o, più un generale, un giocatore offensivo con caratteristiche differenti, quindi che assicuri fantasia, imprevedibilità nell’uno contro uno.

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In Brasile accostano Gabriel Martinelli dell’Arsenal (ancora Premier!) ai nerazzurri. Tenuto conto che l’organico è già quantitativamente e qualitativamente di livello, è logico immaginare che la possibile novità sia inevitabilmente legata ad un’uscita tra centrocampo o attacco. Impossibile che si tratti di Lautaro, sempre al centro di rumors tra Argentina e Spagna in ottica Barcellona: è incedibile".