L'Inter ha acquistato Curtis Jones e ha rimpolpato il suo centrocampo. E ora ancora una volta si valuta di dare in prestito Aleksander Stankovic, il centrocampista che il club nerazzurro ha riacquistato a giugno dal Brugge. Lo scrive in un post su X Fabrizio Biasin specificando che si tratta di una riflessione in corso, non è stata ancora fatta una scelta definitiva.

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"Con l’ingresso di Curtis Jones (sbarco a Milano oggi) l’Inter valuta la possibilità di rivedere la composizione del centrocampo (possibile uscita in prestito di Stankovic). Decisione non ancora presa ma da non escludere. Tu cosa faresti?", ha scritto il giornalista lanciando un po' un sondaggio tra i tifosi.

Con l’ingresso di Curtis Jones (sbarco a Milano oggi) l’Inter valuta la possibilità di rivedere la composizione del centrocampo (possibile uscita in prestito di Stankovic).



Decisione non ancora presa ma da non escludere.



Tu cosa faresti? pic.twitter.com/nNxWVpw1To — Fabrizio Biasin (@FBiasin) August 20, 2026

E i tifosi nerazzurri non sembrano averla presa benissimo anche perché la permanenza del giocatore all'Inter (i tanti "esperienza alla Pio Esposito per lui') non sembrava in discussione. "Che senso avrebbe mandare in prestito di nuovo un calciatore ripreso per 23 mln? Non scherziamo dai con alcuni centrocampisti da gestire per l'età?", scrive un utente. Un altro tifoso risponde proprio rispetto alle voci che finora sono arrivate dai media: "Ho letto fino alla nausea che Chivu vorrebbe 7 centrocampisti, quindi le coppie sarebbero Barella-Sucic, Calhanoglu-Stankovic, Jones-Zielinski con Mkhitaryan 7º. Ed è giusto così tenendo conto dell'età di Mkhitaryan e della predisposizione agli infortuni di Calhanoglu".

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E ancora: "Non roviniamo un buon mercato con queste mosse senza senso. Miki deve essere considerato il 7cc solo per necessità, Chala e Ziello hanno l'infortunio facile. Abbiamo più competizioni, post mondiale. Tenere e usare". Altra osservazione di un altro tifoso che ha risposto alla domanda del giornalista ai suoi follower: "Hanno rinnovato Miky? Ok, fa la balia a Stankovic e finirà la stagione con 300 minuti. È l’armeno il settimo. Stankovic è il vice Calha. Le mezzali sono 5: Bare Sucic Zielo Miky Jones. Fine".