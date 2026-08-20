L'arrivo di Curtis Jones apre ad una riflessione su tutti gli uomini a disposizione di Chivu a centrocampo. L'Inter ha ora "soluzioni su cui nessun’altra squadra in Italia (e non molte nemmeno in Europa) possa contare. Non solo un doppione per ruolo vicino al livello del titolare di turno, ma molto di più. Esattamente come da disegno di Cristian Chivu, che dal mercato aveva richiesto principalmente l’acquisto di Curtis Jones su tutti e dopo settimane di trattative è stato accontentato dal club. E dai prossimi giorni sarà libero di sbizzarrirsi con tutte le soluzioni che il reparto nevralgico della squadra può regalare", si legge su La Gazzetta dello Sport.

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Così giocherà Jones

"L’acquisto di Jones nasce dalla duttilità che l’inglese è in grado di aggiungere ad un centrocampo già completo. Perché l’ex Liverpool, in Premier League, ha da sempre ricoperto svariati ruoli. Quello naturale, però, resta la mezzala. Ecco perché se oggi si dovesse abbozzare una formazione dell’Inter, Jones andrebbe a piazzarsi sul centro-sinistra in ottima compagnia, a completare la terra di mezzo insieme a Barella e Calhanoglu con Spence largo a destra e l’intoccabile Dimarco sulla corsia mancina. Un reparto completo e complementare, perché teoricamente Curtis potrebbe pure giocare nella posizione dello stesso Barella se e quando ce ne fosse bisogno, senza contare poi preziosi jolly e sostituti all’altezza dei protagonisti principali", spiega la rosea sul reparto di centrocampo. Della duttilità di Jones a centrocampo è stato già detto, ma al Liverpool ha spesso giocato addirittura da terzino destro. "Motivo per cui, sempre in caso di necessità, l’inglese potrebbe essere utilizzato in una posizione meno centrale".

E poi parla dei singoli interpreti. A cominciare da Diouf che Chivu ha pensato di spostare sull'esterno ma che può sempre giocare in mezzo. Sucic che è cresciuto molto. "Zielinski viene considerato prezioso sia per quanto riguarda il ruolo di mezzala - al pari di Mkhitaryan - sia per quello di regista in caso di assenza di Calhanoglu. A sinistra Carlos Augusto rappresenta l’alter ego di Dimarco, mentre Luis Henrique - nel caso in cui alla fine dovesse rimanere a Milano - può essere impiegato indistintamente da esterno destro o sinistro", si legge ancora sul giornale sportivo.

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Riflessioni su Stankovic

E poi ci sono le riflessioni nerazzurre su Aleksandar Stankovic che non è più certo di rimanere all'Inter. Un indizio sulla sua possibile cessione in prestito era arrivato, secondo il quotidiano, anche dal modo in cui è stato impiegato nelle amichevoli estive.

"Durante le amichevoli estive è stato testato proprio in regia ma tra Serbia, Bruges e Lucerna ha giocato principalmente nei due “bassi” di centrocampo in un 4-2-3-1. Un modulo piuttosto distante dal 3-5-2 di Chivu, che dopo l’arrivo di Jones potrebbe riscrivere il futuro del figlio d’arte: Stankovic è molto ambito sul mercato e l’Inter ha sempre respinto ogni assalto, ma pure l’ipotesi di un terzo prestito non è da scartare a priori", conclude l'articolo.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)