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E' tutto fatto: Curtis Jones sarà un nuovo calciatore dell'Inter. Trovata ieri l'intesa definitiva col Liverpool e previsto per oggi il suo arrivo in Italia per visite e firma.

Ma quando sarà a disposizione? Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, "a differenza di Spence, Jones è allenato. Avrà probabilmente rallentato nell’ultima settimana, quando il suo trasferimento è diventato caldo.

Ma non avendo partecipato al Mondiale, ha cominciato e svolto l’intera preparazione con il Liverpool, partecipando anche alla tournée negli Usa. Si può prevedere, insomma, che possa essere a disposizione per la trasferta con il Cagliari, alla seconda giornata".